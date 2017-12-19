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Yaşam

Kar İstanbul'un kapısına dayandı; Trakya'da yağış başladı

Kar yağışının Trakya'da çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor

19 Aralık 2017 05:33

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.  Etkili yağış nedeniyle kısa sürede Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. 

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 3, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 4, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 5 santimetreye ulaştı. Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken, Demirköy ilçesinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücüleri uyardı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor. 

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