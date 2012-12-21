Kar İstanbul'u felç etti, trafik kilitlendi yaşam durdu

Tüm yurtta olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Maya kehanetine göre ‘bugünkü kıyamet’ten etkilenmeyeceğine inanılan Şirince’de bile şiddetli yağış ve fırtına endişeye neden oldu

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine giren İstanbul’da yaşamın felç olmasına, 2 santimlik kar yetti. İstanbullular, buzlanmanın etkisiyle yaşanan kazalar nedeniyle günlerinin büyük bir kısmını yollarda geçirdi. Trafiği durma noktasına getiren ilk kaza, sabah saatlerinde Boğaziçi Köprüsü’nde yaşandı.

Meteoroloji’nin 2 gün önceden yaptığı uyarılara rağmen önlem alınmayan kentte buzlanma nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, köprüyü trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu köprü yolu, araç kaldırma ve tuzlama çalışmasının ardından trafiğe açıldı. Bir diğer problemli nokta da D-100 Karayolu’nun Avcılar-Büyükçekmece istikametiydi. Yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kalan araçlar, uzun süre trafiğin durmasına neden oldu. Saatlerce haraket etmeden beklemek zorunda kalan birçok sürücü çareyi kontak kapatmakta buldu. Bazı yolcular da araçlardan inerek yürümeyi seçti.

Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu birçok vatandaşı isyan ettirdi.

Avcılar’dan Beylikdüzü’ne gitmek isteyenler 4 saatte ancak 6 kilometre gidebildi. Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve belediye ekiplerinin çalışmalarının yetersiz kalması yüzünden Sarıyer’in Maslak üzerinden İstanbul’a bağlantısını sağlayan Hacıosman yokuşunda da trafik durdu.

Kar yüzünden araçlar yolda kaldı. Yaklaşık 40 dakika kapalı kalan yol, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü olarak açıldı. Sosyal medyaya da yansıyan tepkilerin odağında ise kentin yöneticileri vardı. Birçok vatandaş önlem ve çalışmaların yetersizliğinden şikayet etti.



Metrobüs kazası



Araçlarıyla yola çıkmayan İstanbullular için de gün çileliydi. Metrobüs ve otobüslerde oluşan yoğunluk nedeniyle duraklar doldu taştı. Metrobüs ana duraklarda tıka basa dolunca ara duraklarda bekleyen vatandaşlar mağdur oldu.

Avcılar-Mecidiyeköy seferini yapan bir metrobüs ise, yolun kaygan olması nedeniyle Okmeydanı mevkiinde şeridinden çıkarak D-100 Karayolu’na girdi. Orta şeride kadar ilerleyen araç şans eseri ters yönden gelen araçlara çarpmadan durdu. Şoför ve bir yolcunun hafif yaralandığı kaza da trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Kar yağışı hava ve deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte beyaza bürünen Atatürk Havalimanı’nda uçuş trafiği yavaşladı. Uçaklarda anti-icing adı verilen yöntemle buzlanmaya karşı önlem alınırken İstanbul-Iğdır ile İstanbul-Simferopol seferleri iptal edildi. İDO’da bazı dış hat deniz otobüsü seferlerini kötü hava koşulları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı.

Pendik, Kartal, Büyükçekmece ve Sarıyer’in yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 santimetreye ulaştığını bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), fırtına nedeniyle 11 ağacın devrildiğini, 5 evin de çatısının uçtuğunu kaydetti. Belediye 209 evsizi Metin Oktay Spor Salonu’nda misafir etti.

Karla kayganlaşan yolda metrobüs önce çelik bariyerlere ardından bir araca çarptı. Ağır hasar gören araçların yoldan çekilmesi için geçen sürede metrobüs yolu trafiğe kapandı.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Hamile ve engelliler de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.



Hamile kadın ölümden döndü



Maltepe Zümrütevler Mahallesi Güney sokakta dün saat 13.00 sıralarında 8 aylık hamile olan Ayfer Tekin (30), çöp dökmek için evden dışarı çıktığında kar yüzünden buzlanan yolda dengesini kaybedip yere düştü.

Başını beton zemine çarpan Tekin, o sırada evde olan eşi Veli Tekin’in çağırdığı ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayfer Tekin sedyeyle acil servisten içeri sokulurken kendisine refakat eden eşi Veli Tekin, “Kardan kayıp düştü” diye konuştu. Başından yaralanan hamile kadının hastanede tedavi altına alındı.



Denizlerde trafik durdu



Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle çok sayıda şilep ve tanker, Şarköy ilçesi açıklarında demirledi. Kuvvetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi, balıkçı tekneleri Mürefte ve Hoşköy’deki barınaklara sığındı.



Bolu’da 40 santimetre



Bolu Dağı’nda TEM ve D-100 Karayolu geçişleri ile Bolu ile Ankara arasındaki TEM ve D-100 Karayolu’nda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bursa’da kamuda çalışan engelli ve hamilelere bir gün idari izin verildi. Kocaeli Kartepe’de kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Kocaeli Üniversitesi’nin bulunduğu Umuttepe yolu ulaşıma kapandı.



Kar gidiyor



Kar yağışları bugün Marmaranın doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, Kuzey Ege’nin iç kesimleri ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da aralıklarla etkili olacak. İstanbul’da bugün sabah saatlerinde de etkili olacak kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek. İstanbul’da beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise 3 derece. Gece saatlerinde yağan karın ardından oluşacak don ve buzlanmalara karşı yetkililer uyarıda bulunuyor. Ankara’da da kar yağışlı bir hava etkili olacak.



Eyüp’te gecekondu çöktü



Eyüp Sakarya Mahallesi Çavdar Sokak’ta bulunan tek katlı bir gecekonduda, saat 08:00 sıralarında şiddetli esen rüzgar nedeniyle çökme meydana geldi. Evde bulunan Remzi Ektir, kızı Pınar ile torunu Emel, çöken gecekondunun altında kaldı. Komşuların yardımıyla kurtarılan Remzi Ektir, şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.



Trafiğin suçlusu kar lastiği çıktı!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı ve devam eden çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Kar yağışının yer yer tipiye dönüşerek Beylikdüzü ve Sarıyer-Hacıosman, Beykoz, Zekeriyaköy bölgelerinde etkili olduğu belirtilen açıklamada emniyet şeridini işgal edilmesi sonucu tuzlama araçlarının ulaşımını engellediği, kar lastiği kullanılmaması sonucunda da trafikte sıkışmalar yaşandığı ifade edildi.



Gaziantep’te tarihi köprü suya gömüldü



Gaziantep’te 3 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle tarihi Gaziantep Kalesi’ni şehre bağlayan tarihi köprü çöktü. Yoğun sis yüzünden Gaziantep Havaalanı’na inemeyen çok sayıda uçak da başka alanlara yönlendirildi.



Kurumadan dondular



Van’da depremzedelerin barındığı konteyner kentteki bu görüntü bölgedeki kış şartlarını gözler önüne serdi. Depremzelerin kurumaları için astığı çamaşırları dondu.



Hakkâri’de 132 köy yolu kapalı



Eğitime 2 gün ara verilen Hakkâri’de kar kalınlığı 60 santimetreyi bulurken, tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü. 132 köy ve 375 mezranın yolu da ulaşıma kapandı. Hakkâri-Şırnak karayolu 80. kilometreye düşen çığ yüzünden ulaşıma kapanırken, Hakkari-Van, Hakkâri-Çukurca, Yüksekova-Şemdinli ve Yüksekova- Van karayollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Van’da 56, Bitlis’te ise 55 köy yolu kapalı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı merkezde 20 santim, yüksek bölümlerde ise 60 santime ulaştı. İlçede eğitime 1 günlüğüne ara verildi.



Okul servisi yolda kaldı



Kars’ta Yücelen köyünden 13 kilometre uzaklıktaki Çakmak Köyü Ortaokulu’na giden 16 öğrenciyi taşıyan minibüs kara saplandı. İki kadın öğretmenin içinde bulunduğu minibüstekiler mahsur kaldı. Bölgedeki muhtarların durumu bildirmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Zor şartlar altında minibüse ulaşan ekipler, öğrenci ve öğretmenleri kurtararak okullarına ulaştırdı.