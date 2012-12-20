İstanbul'da okullara kar tatili!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı durdurdu. Özellikle Sarıyer'de yoğun olarak hissedilen karyağışı nedeniyle Sarıyer'in Maslak üzerinden İstanbul'a bağlantısını sağlayan Hacıosman yokuşunda trafik durdu. Kar yüzünden araçlar yolda kaldı. Trafik, D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde de İstanbul istikametine tamamen durdu. Ayrıca kar yağışı nedeniyle yarın (21 Aralık 2012) ilk ve orta dereceli okullar da tatil edildi.

Sarıyer'ın Bahçeköy, Çayırbaşı ve Maden gibi yüksek mahallelerinde sabahtan bu yana ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Çayırbaşı Stadyumu etrafındaki yüksek tel örgüler ve reklam tabelaları sabaha karşı etkili olan şiddetli rüzgar yüzünden yola savruldu.

Şans eseri kimse yaralanmadı. Tel örgülerin ve büyük tabelaların düştüğü sokakta cuma günleri halk pazarı kurulduğu, olası bir facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve belediye ekiplerinin çalışmalarının yetersiz kalması yüzünden Sarıyer'in Maslak üzerinden İstanbul'a bağlantısını sağlayan Hacıosman yokuşunda trafik durdu. Kar yüzünden araçlar yolda kaldı.

Yaklaşık 40 dakika kapalı kalan yol, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü olarak açıldı. Hem Sarıyer'e inişte hem de Maslak'a çıkışta, sürücüler güçlükle ilerliyor.

İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO’dan yapılan duyuruda, sabah saat 07.00’daki Yenikapı-Bandırma, 07.30’daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 08.00’daki Armutlu-Armutlu T.K. -Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerinin yapılamadığı bildirildi. Saat 18.30’da yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferinin de yapılamayacağı bildirildi.

Binlerce kişi metrobüs kuyruğunda

Kar yüzünden metrobüste ulaşım kilitlendi, büyük bir kalabalık oluştu. Gayrettepe metrosundan Zincirlikuyu metrobüsüne ulaşımı sağlayan üst geçitte yığılma meydana geldi.

Kar yüzünden birçok semtte ulaşım kilitlenirken metrobüse gitmek isteyen binlerce kişi büyük bir kuyruk oluşturdu.

Servisleri ve kişisel arabalarını bırakan vatandaşlar metrobüse yöneldi ancak fazla yığılmadan bu görüntü ortaya çıktı.

Yolların adeta durması nedeniyle birçok vatandaş metroyu tercih edince, orada da yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu hattında yoğunluk olsa da yolun açık olduğu, ancak Anadolu'dan Avrupa'ya gelişte güzergahtaki rampaları aşamayan metrobüslerin aksaklık yaşadığı ve binlerce kişinin kuyrukta beklediği öğrenildi.

Gayrettepe metrosundan Zincirlikuyu metrobüs durağına ulaşımı sağlayan üst geçitte yığılma meydana geldi.

İstanbul'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

İstanbul’da zaman zaman saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar ağaçları yola devirdi.

Silivri’den İstanbul’a giriş yapacağı tahmin edilen kar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayollarına ait tuzlama araçları Silivri, Kemerburgaz, Beylikdüzü ve Avcılar’a konuşlandırıldı.

Sarıyer, Fatih, Beyoğlu, Eyüp, Güngören’de çok sayıda ağaç ve direk devrildi.

Sarıyer Çayırbaşı, Bahçeköy yolu üzerinde devrilen meşe ağacı, itfaiye eri tarafından motorlu testere ile kesildi. Ağacın parçalarını itfaiye erleri yol kenarına taşıdı.

Güngören Tozkoparan Mahallesi Sergi Sokak’ta 8 metre uzunluğundaki kavak ağacı devrildiği duvarı yıktı. Duvarın parçaları park halindeki bir araç da hasar oluşturdu. Ağaç testere ile kesilerek kenara alındı.

Ayrıca, İstanbul'da yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.