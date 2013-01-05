Kar İstanbul'a ne zaman geliyor?

Türkiye, hafta sonunda Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar 6 ila 10 derece düşecek. İstanbul'da pazar günü kar yağışı görülecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karadeniz ve Balkanlar’dan soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirildi.

Yarın bütün bölgelerin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısının yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, 6 Ocak Pazar günü doğu bölgelerde devam edecek yağışlara ilave olarak, ülkenin kuzeybatı kesimleri Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Yurdun büyük bir bölümünde görülecek yağışlar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Rüzgar ise Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esecek.

Yağışlar, önümüzdeki hafta ortasına kadar ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar şeklinde etkili olmaya devam edecek.

Doğu bölgelerdeki yağışlar pazar gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar çok kuvvetli ve yoğun kar şeklinde etkili olacak.



İstanbul'da da kar var



İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak yağmur, yarın da devam edecek. Yağmur, yarın gece saatlerinden itibaren kar şeklini alacak. Rüzgâr kuzeybatı yönünden kuvvetli esecek.

İstanbul, pazar gününe karla başlayacak. Kar yağışı, Pazartesi ve Salı günleri de devam edecek. Hava sıcaklığı yarın 3-6, Pazar 1-3, Pazartesi 0-3, Salı eksi 1-2 derece olacak.

Özellikle Pazartesi ve Salı günleri Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarındaki kar yağışı yer yer kuvvetli gerçekleşecek.



Sıcaklık 10 derece düşecek



Hava sıcaklığı, hafta sonundan itibaren yurdun kuzey kesimlerinden başlayarak, kuzey, iç ve batı bölgelerde 6 ila 10 derece azalacak.

Rüzgar, Pazar ve Pazartesi günleri Marmara ve Kıyı Ege'de, Salı günü Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esecek.

Yetkililer, hava sıcaklığındaki hissedilir derecedeki düşüş, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.