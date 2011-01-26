Kar İstanbul'a ne zaman gelecek?

T24

Kırklareli'nde kar kalınlığı 20 cm

İstanbul'a sulu kar



Beyazıt Kulesi İstanbulluları uyardı Beyazıt Kulesi İstanbulluları uyardı

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 15 metre

"Tedbirimizi aldık"

Sıcaklık 6 ila 10 derece azalacak!

Edirne'de aralıklarla devam eden kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması, trafikte seyreden araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.Kar yağışı İpsala ilçesinde yoğun bir şeklinde devam ediyor. İpsala ve Enez'de kar kalınlığı 5 santimetre, Lalapaşa, Uzunköprü, Havsa, Meriç, Süloğlu ve Keşan'da ise 2 santimetreye ulaştı.Karayolları ekipleri, özellikle rakımı yüksek Keşan-Çanakkale yolunun Korudağı mevkisinde yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.Şehiriçi, köy yolları, şehirlerarası ve Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapıları olan Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule yollarında alınan önlemlerle şu ana kadar sorun yaşanmadı.Kar yağışı gün boyu etkili olacak, yarın ise kar yağışı beklenmiyor.Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Çetin, kentte kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunun bulunmadığını bildirerek, 11 ekip ve 35 araçla karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.Kırklareli'nde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Dereköy köyü ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde devam ediyor. Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar kalınlığı 10, Mahyatepe'de 20 santimetre olarak ölçüldü.Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Demirköy ilçesi ve Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yollarında kar kürüme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının devam ettiği Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmuyor. Demirköy Emniyet Amirliği ile Jandarma ekipleri, araçların zincirsiz seyretmelerine izin vermiyorlar. Bu arada, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde de kar yağışı başladı. Edirne ve Kırklareli'nde hava sıcaklığı en yüksek 1 derece olacak.Bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gün boyunca kar yağışı sürecek. Ayrıca Uşak, Afyon, Isparta, Yozgat, Sivas, Bingöl'de de kar yağışı var.İstanbul'da bugün kuvvetli rüzgarla birlikte yağmur görülecek, gece yağış yüksek kesimlerde sulu kara dönüşebilir.Trakya ve İstanbul'da yarın yağışlı hava etkisini yitiriyor, soğuk hava birkaç gün daha kalacak.Işıklandırılması tamamlanan Beyazıt Yangın Kulesi, bu sabaha karşı kırmızı ışıklarıyla kar geliyor uyarısında bulundu.Yapılan yeni ışıklandırma sistemiyle İstanbullulara hava durumunu bildirecek olan kulede; mavi yandığı zaman havanın açık, yeşil yandığı zaman yağmurlu ve sarı yandığı zaman sisli olacağını, kırmızı yandığı zaman kar yağacağını haber verecek.D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.Bölgede karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarırken, araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını istedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Ulaşımın aksamaması için tüm tedbirleri aldık. Kar yağışı için hazırlıklarımız yeterli. Yoğun kar yağışında toplu ulaşım araçları kullanılmalı, araçlara kış lastiği takılmalı” dedi.Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre; Ukrayna üzerinden gelen soğuk, hava sıcaklığını 10 derece düşürecek. Bu akşam ve yarın İstanbul'da yağış karla karışık yağmura dönecek. Kırklareli Demirköy ilçesinde dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 2 santimetreye, Mahyatepe’de ise 5 santimetreye ulaştı. Kar hızla İstanbul'a doğru geliyor...Bölgede kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemezken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Demirköy ilçesi ile Mahyatepe mevkisinde yollarda kontrollerini sürdürüyor. Kırklareli’de bugün sağanak yağış, yarın ve Çarşamba günü ise karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi. Kentte hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşecek.Çarşamba günü kuvvetli soğuk iç kesimlere ilerleyecek, sıcaklıklar bu hafta 6 ila 10 derece azalacak.İstanbul yarın 5 derece daha soğuk, sıcaklık 8 dereceye inecek, hava soğuk ve sağanak yağmurlu olacak.Salı günü poyraz kuvvetli esecek, sıcaklık 6 derece iken 3 derece hissedilecek. Salı akşamı ve çarşamba günü İstanbul'da yağış karla karışık yağmura dönecek.Ankara 2 gün daha yağmurlu, kar çarşamba günü yağacak. İzmir'de kuvvetli sağanak yağmur çarşamba kesilecek, aynı gün ayaz başlayacak. Salı İzmir'de yağmur ve rüzgarın en kuvvetli olacağı gün.Marmara Bölgesi yarın 5 derece daha soğuk. Sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışlar Kırklareli'nde kara dönecek.Salı günü Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale de kar yağışı alacak. Çarşamba günü en soğuk gün, kar yağışı Bilecik ve Sakarya'ya kadar ulaşacak.İç Anadolu'da sıcaklık yarın değişmeyecek, sağanak yağmur var. Ancak çarşamba gününe dikkat, kuvvetli soğuk hava ve yoğun kar yağışı geliyor.Ege'de yarın da lodos esecek, hava ılık ve yağmurlu. Salı günü olumsuz hava şartlarına dikkat, bölgenin tamamında yağış çok kuvvetli, kıyılarda karayel yönlü fırtına başlayacak. Kuzey Ege soğuyacak, Kütahya'da yoğun kar bekleniyor.Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs'ta 3 gün sağanak yağmur var. Salı günü sahillerde lodos da kuvvetli esecek. Güneydoğu Anadolu bulutlu, çarşamba günü kuvvetli yağış geliyor.Doğu Anadolu bulutlanacak, yağışlar 2 gün hafif, çarşamba ve perşembe günleri ise başta Palandöken olmak üzere bölgede yoğun kar bekleniyor.Karadeniz'de haftanın ilk 2 günü hava Bolu, Zonguldak ve Karabük'te soğuyacak. Çarşamba günü ise Karadeniz'in tamamında kuvvetli soğuk ve kıyılardan uzak kentlerde yoğun kar bekleniyor.