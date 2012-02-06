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Yaşam

Kar İstanbul'a geri geliyor

İstanbul'da salı gecesinden itibaren kar bekleniyor. Kar yağışı çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak.

06 Şubat 2012 02:00

T24 - İstanbul'da salı gecesinden itibaren kar bekleniyor. Kar yağışı çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak.


Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak ve güneşli bir hafta sonu geçiren İstanbullulara kötü haber: Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da salı gecesinden itibaren kar bekleniyor.


Aralıklarla sulu kar ve kar şeklinde olacak yağışın, çarşamba ve perşembe günleri etkili olması bekleniyor.


İstanbul’da ocak ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik kilitlenmiş, birçok araç yollarda kalmış, bir süre metrobüs seferleri yapılamamıştı.


İDO ve uçak seferlerinin iptal olurken kar kalınlığı kentin yüksek kesimlerinde yarım metreyi bulmuştu.

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