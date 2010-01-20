Kar için cumartesiye dikkat!

T24 - İstanbul'da dün (19 Ocak 2010) öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini kaybetti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dün (20 Ocak 2010) öğle saatlerinde başlayan ve bu sabaha karşı etkisini kaybeden karla karışık yağmur ve kar, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM meteoroloji biriminin tahminlerine göre aralıklarla yarın akşama (21 Ocak 2010) kadar devam edecek.



Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın ise Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra kentte tipi şeklinde daha kuvvetli kar yağışına neden olması bekleniyor.



Kar yağışından önce alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele kapsamında 1774 personel ve 520 araçla iki vardiya halinde çalıştı. Ekipler buzlanmaya karşı, 6 ton tuz ve 54 ton solüsyon kullandı.



92 kişi misafir edildi



Bu arada, Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda sokakta kalan 80 erkek, 7 kadın ve 5 çocuk evsiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşma yaptığı otelde misafir edildi.



Ekipler tarafından ambulanslarla otele getirilen 92 vatandaşın temizlik, giyim ve sağlık ihtiyaçları karşılandı. Bu kişiler, hava şartları düzelinceye kadar otelde misafir edilecek.

