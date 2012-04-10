Kar hazırlıksız yakaladı

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Akseki karayolu ve Bursa Uludağ'da başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Seydişehir-Antalya karayolunun 15. kilometresinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde, çok sayıda aracın yolda kalmasına neden oldu.

Baharın gelmesi ile birlikte kar yağışı olmayacağını düşünen sürücüler, zincirsiz olarak seyrettikleri yolda hazırlıksız yakalandı.

Öte yandan karayolları ekiplerinin kar kürüme ve tuzlama çalışmalarının ardından yolda trafik akışı tekrar sağlandı.

Uludağ'da da durum farksızdı. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı özellikle Uludağ yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.