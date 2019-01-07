Kar görmek için yaylalara çıktılar

Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ve Elmalı ilçelerinin yüksek kesimlerinde yağan yoğun kar, Demre, Finike ve Kaş\'ın sahil bölümünde oturanlar için kar turizmi oluşturdu. Yayla bölgelerine akın eden vatandaşlar, karın ve doğanın tadını çıkardı.

Antalya\'nın Kaş ve Elmalı ilçelerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı yüksek yayla kesimlerinde kar kalınlığının yarım metreyi bulmasına neden oldu. Çevre ilçelerde oturan vatandaşlar da kar görmek için yaylaların yolunu tuttu. Yüzlerce vatandaş araçlarıyla çıktıkları yayla bölgelerinde karla oynayıp eğlendi. Çocuklar kardan adam yaparken, ilk kez kar gören çocuklar ise şaşkınlık yaşadı.

Kaş\'a bağlı Çamlıova Boğazı\'nda karın tadını çıkaranlardan Mustafa Akgül, \"Kalkan, Patara ve Kınık\'tan yüzlerce araç, binlerce insan burada. Kar, özellikle ormanlarda müthiş bir güzellik oluşturmuş. Hem piknik yapıyoruz hem de karın tadını çıkarıyoruz. Özellikle çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı\" dedi.



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