Kar gitti, soğuk ve yağış geldi



En Yüksek (°C) En Düşük (°C) BALIKESIR Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu 8 4 EDIRNE Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 -5 ISTANBUL Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu 7 1 KOCAELI Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu 8 3 TEKIRDAG Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 5 -3



EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde (Afyon, Uşak, Kütahya) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Kütahya) kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.





AFYON Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 6 -3 DENIZLI Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 6 IZMIR Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 6 MANISA Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 4 MUGLA Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 5



AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 7 ANTALYA Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 9 BURDUR Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yükseklerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor. 7 1 HATAY Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 5 MERSIN Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 9





İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı karkarla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması, sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 4 -3 ESKISEHIR Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 -7 KAYSERI Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 1 -4 KONYA Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 6 -3 NEVSEHIR Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 4 -2



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge geneli kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu 5 2 BOLU Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 -1 KASTAMONU Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 0 -5 SINOP Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu 8 4 ZONGULDAK Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu 6 2



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GUMUSHANE Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 4 -3 RIZE Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 2 SAMSUN Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 4 TOKAT Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 -3 TRABZON Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 5



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AGRI Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. -10 -20 ELAZIG Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 -5 ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. -3 -18 MALATYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 -3 VAN Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 -12



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genellikle parçalı, batısı çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.