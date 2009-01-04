Kar gitti, soğuk ve yağış geldi

|
|En Yüksek (°C)
|En Düşük (°C)
|BALIKESIR
|Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
|8
|4
|EDIRNE
|Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|2
|-5
|ISTANBUL
|Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
|7
|1
|KOCAELI
|Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
|8
|3
|TEKIRDAG
|Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|5
|-3
EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde (Afyon, Uşak, Kütahya) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Kütahya) kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|
|AFYON
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|6
|-3
|DENIZLI
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|10
|6
|IZMIR
|Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|14
|6
|MANISA
|Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|10
|4
|MUGLA
|Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|10
|5
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|
|ADANA
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|12
|7
|ANTALYA
|Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|15
|9
|BURDUR
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yükseklerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|7
|1
|HATAY
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|11
|5
|MERSIN
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|12
|9
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı karkarla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|
|ANKARA
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması, sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|4
|-3
|ESKISEHIR
|Parçalı çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|3
|-7
|KAYSERI
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|1
|-4
|KONYA
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|6
|-3
|NEVSEHIR
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|4
|-2
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge geneli kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|
|BARTIN
|Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu
|5
|2
|BOLU
|Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|3
|-1
|KASTAMONU
|Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|0
|-5
|SINOP
|Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu
|8
|4
|ZONGULDAK
|Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu
|6
|2
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|
|GUMUSHANE
|Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|4
|-3
|RIZE
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|9
|2
|SAMSUN
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|10
|4
|TOKAT
|Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|3
|-3
|TRABZON
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|11
|5
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|
|AGRI
|Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|-10
|-20
|ELAZIG
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|2
|-5
|ERZURUM
|Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|-3
|-18
|MALATYA
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|3
|-3
|VAN
|Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|3
|-12
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genellikle parçalı, batısı çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|
|BATMAN
|Parçalı bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|-2
|-11
|DIYARBAKIR
|Parçalı bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|-1
|-8
|GAZIANTEP
|Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|6
|-2
|SANLIURFA
|Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde il genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|6
|0
|SIIRT
|Parçalı bulutlu geçecek. İl genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|0
|-5