Kar gidiyor yağmur geliyor!

T24



KAR YARIN ETKİSİNİ KAYBEDECEK



DON VE BUZLANMAYA DİKKAT



MARMARA DONDU



YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR



İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ



BÖLGELERDE HAVA DURUMU



THY'NİN 102 SEFERİ İPTAL



Çatalca radar istasyonunda dün derece sıfırın altında 10.4'ü gösterdi. Arşivlere giren bilgilere göre, İstanbul'un en soğuk günü bir Şubat ayında yaşanmış, dereceler -8'i göstermişti. Dün ölçülen sıfırın altında 10.4'lük değer ise bütün bu rekorları geride bırakmış oldu.Meteorolojik tahminlere göre, İstanbul'da kar bugün ve yarın da etkili yağacak. Kar yağışının özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor.İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Ergün Güler, hava sıcaklığının, yarın en düşük eksi 2, en yüksek 1 derece olacağını belirterek, “Kuvvetli kar yağışı öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek” dedi.Güler, kar yağışının bugün aralıklı ve kuvvetli olarak deKarvam edeceğini belirterek, “Hava sıcaklığı, yarın en düşük eksi 2, en yüksek 1 derece olacak. Kuvvetli kar yağışı öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek” diye konuştu.Aralıklı kar yağışının görüleceği 2 Şubat Perşembe günü de, hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek 3 derece olacağını ifade eden Güler, 3 Şubat Cuma günü ise kar yağışının yerini yağmura bırakacağını ve hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 7 derece olacağını kaydetti.Güler, 4 Şubat Cumartesi günü, yağışın devam edeceğini ve hava sıcaklığının 3 ile 9 derece arasında olmasının beklendiğini anlatarak, yağışın devam edeceği 5 Şubat Pazar günü de sıcaklığın 4 ile 8 derece arasında olacağını söyledi.Bir süre mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının 3 Şubat Cuma gününden itibaren artarak devam edeceğini belirten Güler, “Ocak ayı genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretti. Ocak ayındaki toplam yağış, normallerinin yüzde 10 üzerinde gerçekleşti. 2 Şubat Perşembe gününe kadar kuvvetli poyraz devam edecek. Gece sıcaklıklar düşük olduğu için don ve buzlanmaya karşı vatandaşlar tedbirli olmalıdır” diye konuştu.Güler, basına yansıdığı gibi Ocak ayında İstanbul'da son 30 yılın en soğuk ayının yaşanmadığını belirterek, Çatalca'da deniz seviyesinden 250 metre yükseklikteki otomatik bir istasyon verisinin İstanbul'a genellenemeyeceğini kaydetti.Kartal'da, dün en düşük sıcaklığın eksi 4,7 olarak ölçüldüğünü ifade eden Güler, bunun 2000 yılından bu yana Kartal'da ocak ayında ölçülen en düşük sıcaklık olduğunu söyledi.İstanbul'da ocak ayında en düşük sıcaklığın, 1963 yılında Florya'da eksi 12,6 derece olarak ölçüldüğünü hatırlatan Güler, “Bu sabah itibariyle hava sıcaklığı, Bakırköy'de eksi 4, Kartal'da eksi 4, Pendik ve Samandıra'da eksi 5 olarak ölçüldü. Şile'de 7 santimetre, Sarıyer'de 8 santimetre, Bakırköy'de 10 santimetre, Pendik'te 17 santimetre ve Samandıra'da 19 santimetre kar kalınlığı ölçülmüştür” dedi.Meteorolojik ölçümlerden derlenen bilgilere göre, son 24 saatte Türkiye'nin en soğuk yeri -26.4 'le Çankırı Çerkes, en sıcak yeri de 10.9'la İskenderun olduSon yılların en sert kış koşullarını yaşayan Marmara Bölgesi'nde İstanbul dışındaki iller de çok soğuk bir 24 saati geride bıraktı. Ölçülen en düşük değerler şöyle:Bursa (Uludağ zirve) -17, 9Tekirdağ (Malkara) -11.7,Edirne (Uzunköprü) -11.4,Kırklareli (merkez) -11. 4.Dondurucu soğuklar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun büyük bölümünde görülecek olan yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Ülkemizin güneydoğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:İSTANBUL: Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/s) esecek. (-1)Parçalı bulutlu (-3)Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/s) esecek. (5)Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (12)Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek. (13)Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. (1)Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. (-2)VAN: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. (2)Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (2)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçecek. Kar yağışlarının, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/s) esecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/s) esecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görülecek.: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görülecek.: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışları bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olacak. Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçecek. Kar yağışlarının bölge genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar, güneyinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayı görülecek.Olumsuz hava koşulları uçak seferlerini de etkiledi.Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapılması gereken bazı iç ve dış hat seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.THY'nin sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda yapılması gereken TK 2662 sefer sayılı Sivas, TK 2750 Van, TK 2200 Kahramanmaraş, TK 2008 Nevşehir, TK 2664 Erzincan ve TK 2170 sefer sayılı Ankara seferleri ile TK 1845 Atina, TK 1861 Roma, TK 453 Donetsk, TK 1305 Malaga, TK 1301 Valensiya, TK 1309 Torino, TK 1879 Napoli, TK 824 Beyrut ve Britsh Airways'in 679 Londra seferinin de bulunduğu bazı iç ve dış hat seferleri, İstanbul'daki ve varış noktalarındaki kötü hava şartları nedeniyle iptal oldu.THY'nin TK 2254 ve TK 2256 sefer sayılı Hatay seferleri ise bu meydanın kapalı olması nedeniyle yapılamayacak.THY yetkilileri, bugün itibarıyla dış hatlarda 37, iç hatlarda ise 65 olmak üzere karşılıklı toplam 102 seferin kötü hava şartları nedeniyle iptal edildiğini belirtti.Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürü Celal Özuğur da Atatürk Havalimanı'ndaki 3 pistin de açık olduğunu, iniş ve kalkışlarda bir sorun yaşanmadığını kaydetti.Özuğur, dün havalimanından 332 iniş, 269 da kalkış olmak üzere toplam 601 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ve 63 bin 839 yolcunun geliş-gidiş yaptığını belirtti.