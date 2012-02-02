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Yaşam

Kar gidiyor, sıcaklık 15 derece artacak

Son yılların en soğuk kışlarından birini yaşayan Türkiye, hafta sonunu ılık bir havada geçirecek...

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Son yılların en soğuk kışlarından birini yaşayan Türkiye, hafta sonunu ılık bir havada geçirecek. Sıcaklık bazı bölgelerde 15 derece birden yükselecek. 



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Aşırı soğuk havaların etkisi altındaki yurtta, Libya üzerinden gelen yeni bir hava dalgası etkili olacak.

Ilık hava dalgası nedeniyle sıcaklık bazı bölgelerde 18 dereceye kadar çıkacak. Aralıklarla etkili olan kar yağışı bu gece, sulu kara dönecek. Yarın ise yağmur görülecek.

İstanbul’da orta kuvvette kar görülecek, ancak tipi beklenmiyor. Gece yarısından itibaren sulu kar var. Yarın ise hafif yağmur görülecek, sıcaklık 7 dereceye çıkacak.

Hafta sonu ise hava giderek açıyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 14-15 dereceye kadar yükselecek.

İzmir’de uzun yıllardan sonra ilk kez görülen kar yağışı, akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Kentte yarın da yağmur var, sıcaklık ise 13 derece.

Anadolu genelinde kar yağışı bugün kesiliyor. Ancak şiddetli buzlanma görülecek. Sıcaklık -10 derecenin altında olacak. Hafta sonu ise sıcaklık artarak, 5 dereceye kadar yükselecek.

Ilık hava yurt genelinde 3-4 gün kalacak. Ancak 8 Şubat’ta yeni bir soğuk hava dalgası gelecek. Şiddetli soğukların Şubat'ın ikinci haftasından itibaren yeniden etkili olması bekleniyor.




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