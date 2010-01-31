Kar geri geliyor. Sıcaklık 12 derece düşecek

AA muhabirinin Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde bugün gündüz sıcaklığı 14-17 derece arasında değişiyor.Bölgede salı gününe kadar gündüz sıcaklıklarının Bursa’da 4 derece düşerek 13, Balıkesir’de 8 derece azalarak 7, Çanakkale’de de 8 derece düşüşle 6 dereceye inmesi bekleniyor.Salı günü Balkanlar’dan gelecek soğuk havanın etkisine girecek olan bölgede, salıyı çarşambaya bağlayan gece kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.Yağışla birlikte havanın soğuması ve hava sıcaklıklarında 10-12 derecelik bir düşüş olması bekleniyor.Özellikle perşembe günü, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde gece sıcaklıklarının eksi 2-4 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU'DA 372 KÖY YOLU KAPALI
Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 372 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, yüksek
kesimlerde bulunan köylere ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bölge illerinden Tunceli’de 172, Bingöl’de 95, Erzurum’da 92, Muş’ta 8 ve Ardahan’da 5 köy olmak üzere toplam 372 köy yolu, kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarının yanı sıra ulaşımın sağlanamadığı köylerden durumu ağır olan hastaları da hastanelere yetiştiriyor.
Erzurum’da son 24 saat içerisinde 2’si doğum olmak üzere 4 hasta, İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince kar üstü araçlarla hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kara yollarında meydana gelen buzlanma nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.
Bu arada, meteoroloji yetkilileri, bölgenin Orta Karadeniz üzerinden gelen yağışlı hava akımının etkisi altına girdiğini belirterek, bölgede kar yağışının aralıklarla gün boyu etkisini devam ettirmesinin beklendiğini bildirdi.
Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıklarının da Ardahan’da eksi 5, Tunceli’de eksi 4, Erzurum’da eksi 3, Kars’ta eksi 2, Erzincan ve Iğdır’da 0 derece olduğu kaydedildi.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli ve Ardahan’da 1, Ağrı’da 2, Erzurum’da 3, Kars’ta 4 ve Erzincan’da 7 derece olması tahmin ediliyor