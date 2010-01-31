Kar geri geliyor. Sıcaklık 12 derece düşecek

T24- Balkanlar’dan gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği belirtilen Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığının kar yağışıyla birlikte 10-12 derece düşeceği bildirildi.

AA muhabirinin Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde bugün gündüz sıcaklığı 14-17 derece arasında değişiyor.Bölgede salı gününe kadar gündüz sıcaklıklarının Bursa’da 4 derece düşerek 13, Balıkesir’de 8 derece azalarak 7, Çanakkale’de de 8 derece düşüşle 6 dereceye inmesi bekleniyor.Salı günü Balkanlar’dan gelecek soğuk havanın etkisine girecek olan bölgede, salıyı çarşambaya bağlayan gece kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.Yağışla birlikte havanın soğuması ve hava sıcaklıklarında 10-12 derecelik bir düşüş olması bekleniyor.Özellikle perşembe günü, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde gece sıcaklıklarının eksi 2-4 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

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