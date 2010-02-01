Kar geri dönüyor

Geçen hafta tüm Türkiye’yi etkileyen soğuk hava dalgası, yarın karla birlikte dönüyor. Çarşamba günü yurdun büyük bölümünde kar var. Balkanlar’dan gelen soğuk havanın etkisi altına girecek Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı 10 -12 derece düşecek.



Hava sıcaklığının hafta içinde tüm yurtta düşmesi bekleniyor. İstanbul ve Ankara karlı ancak günlük hayatı olumsuz etkileyecek yoğunlukta bir yağış tahmini yok. Ege ve Akdeniz’de ise kuvvetli yağmur bekleniyor. Meteoroloji şiddetli lodosla ilgili olarak da uyardı.



Pazartesi: Doğu Anadolu’da kar etkisini sürdürüyor. Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi’nin tamamı ile, Güneydoğu Anadolu, Adana ve çevresi, Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında yağmur var. İstanbul yağmurlu 11 derece; Ankara bulutlu 10 derece, İzmir yağmurlu 15 derece.



Salı: Balkanlardan gelen kar, Trakya’dan yurda giriş yapacak. Salıyı çarşambaya bağlayan gece Marmara’da soğuk ve kar yağışı var. Karla karışık yağmur beklenen İstanbul’da sıcaklık altı, günü yağmurlu geçirecek Ankara’da sekiz, İzmir’de 13 derece olacak.



Çarşamba: Kar iç kesimlerde yoğunlaşacak. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yağmur beklerken, kıyı Ege bulutlu. Kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da ısı bir dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklık 5 derece. Sıcaklık İzmir’de dokuz, Ankara’da üç dereceye inecek. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde gece sıcaklıklarının eksi 2-4 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.



Perşembe, cuma: Kar ülkenin batısını terk ederken, İç ve Doğu Anadolu’da etkisini sürdürecek.



İstanbul iki günü de güneşli geçirecek. Sıcaklık perşembe günü altı, cuma günü yedi derece olarak bekleniyor.





