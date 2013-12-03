Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege'de yağmur, yurdun güneybatı kısımlarında ise kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında başlayacak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak özellikle bu gece ve yarın sabah saatlerinde Muğla kıyılarında (Bodrum, Marmaris, Ortaca, Datça, Köyceğiz, Dalaman ve Fethiye) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına, su hortumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den ikinci uyarı

Bugün öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde hava sıcaklığındaki azalışa paralel olarak Isparta, Burdur, Afyon, Uşak, Denizli'nin yüksek kesimleri, Karaman, Konya'nın güney ve batı çevreleri ile Batı Toroslar'da kar şeklinde görülmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."