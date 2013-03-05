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Yaşam

Kar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bugün Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor

05 Mart 2013 10:44

Meteoroloji, Türkiye'nin, bugün Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bugün Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar ve Karadeniz'in kıyı kesiminde yağmur şeklinde görülecek yağışın, bu akşam saatlerinden itibaren Karadeniz'in kıyı kesiminde de karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı, çarşamba günü zamanla batı bölgelerde, perşembe gününden itibaren ise yurt genelinde tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli kar yağışı sonucu olumsuzluklar meydana gelebileceğine işaret edildi. Çarşamba günü sabah saatlerinde, zirai faaliyetlerin başladığı Karadeniz kıyı kesimiyle Ege ve Marmara'nın iç kesimlerinde hafif, İç ve Doğu Anadolu'da orta ve kuvvetli don riski oluşabileceği belirtilerek, vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

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