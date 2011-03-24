-KAR FİLM FESTİVALİ BAŞLADI ERZURUM (A.A) - 24.03.2011 - Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesince organize edilen ''7. Kar Film Festivali'' başladı. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Barlı, Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, film ve sinema sektörünün tüm dünyada, modayı şekillendirdiğini, yaşam biçimleri oluşturduğunu, kültür aktarımına alt yapı hazırladığını ve kültür aktarımı yaptığını söyledi. ''Sinema yoluyla üretilen imajlar, bir ülkeye ve insanlarına, sempati duyulmasına da vesile olabilmektedir'' diyen Barlı, sinema sektörüne yapılan yatırımın çok büyük katma değer yaratarak geri döndüğünü belirtti. Barlı, şöyle devam etti: ''Ülkemizde ise ilk başlarda Yeşilçam'da küçük girişimciler aracılığıyla başlayan sinema sektörü, kurumsallaşmaya yeni yeni başlamış durumdadır. Şirketler ve işletmeciler aracılığıyla son zamanlarda yapılan filmler belli bir standardı yakalamış ve dış satımları artmıştır. Türkiye'de sinema önemli bir sektör haline geldi. Film ve sinema sektörü artık bir sanayi görünümü kazandı. Diziler, filmler önemli bütçelere hükmediyor, tüm dünyaya ihraç ediliyor.'' -FESTİVALDE DERECEYE GİREN FİLMLER- 7. Kar Film Festivali'nde dereceye giren filmler şöyle: Belgesel kategorisi: Bilal Günaydın'ın ''İki Teker''i birinci, Bilal Bahadır'ın ''Sis''i ikinci, Sezen İsmail Beyli'nin ''Biz Sizi Kardeş Bildik''i üçüncü oldu. Deneysel kategori: Demet Öztürk'ün ''Pent Pa''sı birinciliğe, Murat Ötünç'ün ''Elektrik''i ikinciliğe layık görüldü. Üçüncülüğe değer eser bulunmadı. Kurmaca kategorisi: Volkan Emercik'in ''Nefes''i birinci, Deniz Yıldız'ın ''Mihman''ı ikinci, Burak Türten'in ''Yol''u üçüncü oldu. Reklam kategorisi: Uğur Aşçı'nın ''Das''ı birinciliğe, Zeynep Dandin'in ''Sigorta''sı ikinciliğe, Mustafa Şen'in ''Kırık Kalem''i üçüncülüğe değer görüldü. Festivalin çeşitli etkinlikler devam ettiği öğrenildi.