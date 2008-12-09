Kar etkisini göstermeye başladı

Kar yağışı iç bölgelerde etkili olmaya başladı. Bolu Dağı D-100 karayolu, tünel girişi kesiminde yoğun sis ve sulu kar yağışı sürüyor



D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini kara bıraktı.



Güzergahta etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını istedi.



Öte yandan, kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili olmaya başladı.



Kar yağışı ve tipi Sivas'ta ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor



Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel mevkisinde kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Yolun açık kalması için ekipler bu bölgede sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. Kara yolunun ulaşıma açık olduğunu belirten yetkililer, sürücülerin söz konusu bölgelerde dikkatli olmasını istedi.



Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran ve Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ ile İmranlı bölgelerinde de kar yağışının etkili olduğunu kaydeden yetkililer, bu yollarda zincirsiz araç geçişine izin verilmediğini belirtti.



Yoğun yağış ve görüş mesafesinin yetersizliği nedeni ile Sivas'a inemeyen bir THY uçağı da Kayseri'ye yönlendirildi.

