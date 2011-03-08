-KAR EĞİTİMİ VURDU ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Kar yağışı nedeniyle Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçeleri ile Eskişehir'in Mahmudiye, Çifteler ilçesi ve bağlı köylerinde eğitime bir gün ara verildi. Demirköy Kaymakamı Kaya Çelik, iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 15 köy yolu ile İğneada beldesi yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Demirköy'de İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararı ile ilköğretim ve liselerde eğitime bir gün ara verildiğini ifade eden Çelik, Karayolları ve Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Demirköy ilçe merkezinde kar kalınlığının 15, Mahyatepe'de 35 santimetreye ulaşırken, ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle enerji nakil hatları direklerinin devrilmesi sonucu 6 saattir ilçeye elektrik verilemiyor. Vize ilçesinde de 12 köy yolu ulaşıma kapanırken, ilköğretim ve liselerde eğitime bir gün ara verildi. Kırklareli merkeze bağlı 5 köy yolu da kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Bu arada, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki karayolundan bağlantının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle yapılıyor. -ESKİŞEHİR- Eskişehir'de de yoğun kar yağışı nedeniyle, Mahmudiye ilçesine kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. İlçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Belediye ekipleri ilçe merkezinde, Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Eskişehir'in Çifteler ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Çifteler ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. -ARABA VAPURU SEFERLERİNE BAŞLANAMADI- Çanakkale'deki kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle dün değişik saatlerde durdurulan Gelibolu-Lapseki, Gökçeada-Kabatepe ve Geyikli-Bozcaada arasındaki araba vapuru seferlerine, rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle bu sabah da başlanamadı. Çanakkale Boğazı'ndaki deniz ulaşımı, Çanakkale-Eceabat seferleriyle sürdürülüyor.