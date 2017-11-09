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Kar Dünyası'nda sürpriz evlilik teklifi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Akvaryum içindeki Kar Dünyası, eksi 10 derecede sıcak bir evlilik teklifine sahne oldu

09 Kasım 2017 13:59

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Akvaryum içindeki Kar Dünyası, eksi 10 derecede sıcak bir evlilik teklifine sahne oldu.
Antalya\'da 112\'de acil tıp teknisyeni olarak çalışan 23 yaşındaki Alp Çiftçi, 2.5 yıldır birlikte olduğu aynı yaştaki meslektaşı Aslıhan Hançer\'e, sürpriz evlilik teklifi yaptı. Yılın 12 ayı eksi 10 derece olan Kar Dünyası, kalp şeklindeki balonlarla süslendi. Duvarlara \'Aslı benimle evlenir misin?\' yazılı parkartlar asıldı. Merkezdeki buzdan heykel müzesi önünde yüzüğü çıkartan Alp Çiftçi\'nin evlilik teklifi karşısında duygulanan Aslıhan Hançer, \'Evet\' karşılığını verdi.
Kız arkadaşıyla 2.5 yıldır birlikte olduklarını anlatan Alp Çiftçi, sürpriz teklif için bir haftadır hazırlandığını söyledi. Arkadaşları olmadan böyle bir ortamı hazırlayamayacağını anlatan Çiftçi, \"Farklı bir şey yapmak istedim. Aklıma Kar Dünyası geldi. Kız arkadaşım Aslıhan\'ı \'Gezmeye gidiyoruz\' diye kandırdım. Buraya geldiğimizde arkadaşlarımın hazırladığı ortamda evlenme teklifi yaptım. Yüzüğümü kabul etti. Teklifime de \'Evet\' cevabı verdi. Çok mutluyum. Yazın düğün yapmayı planlıyorum\" diye konuştu.
Karşılaştığı sürpriz evlenme teklifi karşısında gözyaşlarını tutamayan Aslıhan Hançer ise, \"Böyle bir şey beklemiyordum. Çok heyecanlandım. Çok mutluyum\" dedi.
Sonrasında işletme içindeki buzdan kalp şekli önünde hatıra fotoğrafı çektiren ikili, arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

FOTOĞRAFLI

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