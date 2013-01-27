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Yaşam

Kar Çanakkale Boğazı'nı gemi geçişine kapattı

Yağışın görüş mesafesini yarım milin altına düşürmesi dolayısıyla gemilerin geçişi için Çanakkale Boğazı, her iki yönden transit geçişlere kapatıldı

27 Ocak 2013 12:13

Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı.
 
Erken saatlerde başlayan karın ardından kent beyaza büründü. Yağışın görüş mesafesini yarım milin altına düşürmesi dolayısıyla gemilerin geçişi için Çanakkale Boğazı, her iki yönden transit geçişlere kapatıldı.

Kar ve buzlanma nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu Erenköy beldesi mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.

Polis, zincir takmayan araçların İzmir yönüne gitmesine izin vermiyor. Öte yandan ekipler, şehir içi ve şehirlerarası yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

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