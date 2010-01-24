T24 - Başbakan Erdoğan, Ankara-Kırıkkale yolu Elmadağ rampalarının açılış töreninde kirli planlara asla prim vermeyeceklerini söyledi ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Marşı’ndan alıntı yaparak, “Kar bora fırtına sükûn bulacak biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.





Erdoğan, “Evvel Allah ve durmadan bizler yolumuza devam edeceğiz. Millete hizmette hiçbir engel tanımıyoruz” diye devam etti.



BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, ‘Balyoz’ darbe planıyla ilgili tartışmalara göndermede bulunarak, “Çetelere, mafyalara, çeşitli kirli planlara asla prim vermeyeceğiz” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Marşı’ndan da alıntı yaparak, “Kar bora fırtına sükun bulacak biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.



Elmadağ kavşak noktası



Başbakanlığa ait otobüsle yeni açılan yolda bir süre incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra Elmadağ Belediyesini ziyaret etti. Törene, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ak Parti Genel Başkan yardımcıları Bülent Gedikli ve Haluk İpek ile Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Kemal Önal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer yetkililer katıldı. Başbakan Erdoğan, Ankara-Kırıkkale yolu Elmadağ rampalarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yolun Ankara’yı 43 ile bağlaması nedeniyle önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu yolun önemini şöyle anlattı: “Burası aslında sadece Karadeniz’i, Güney ve Doğu Anadolu’daki 43 ile değil, aynı zamanda Doğu’yu Batı’ya ve Avrupa’yı da Türkiye’nin Doğu komşularına bağlaması açısından uluslararası nitelikte önemi olan bir kavşak noktasını teşkil ediyor. Bu yol çilelerle geçildi, bu yolda ocaklar söndü, insanlar sakat kaldı. Bunu Ankaralı ve Kırıkkalelilerin çok iyi bilir. Artık bu acı hatıraları, meşakkatleri, çileleri bugün tarihin tozlu raflarına havale ediyoruz. Bu yolun geçmişteki durumu başkent Ankara’ya yakışmıyordu. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan bu yol, bizim büyüklüğümüze, imajımıza, vizyonumuza denk düşüyor muydu? Elbette hayır. Biz göreve geldiğimizde bu yolun yüzde 20’si yapılabilmişti. Yoğun bir çalışmayla bunu bitirdik ve şimdi de hizmete alıyoruz. Hepsinden önemlisi babalarını bekleyen yavrular veya evladını bekleyen anneler, acı haberler, inşallah almayacaklar. Elmadağ, Türkiye’nin hafızasında bu ölüm virajlarıyla değil, tarihi güzellikleriyle anılır hale gelecek.”





Millete hizmette engel tanımayız



Kar, yağmur, dolu, rüzgar demeden yapıların temellerini attıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Marşı’ndan alıntı yaparak “Kar, bora, fırtına, sükûn bulacak, evvel Allah ve durmadan bizler yolumuza devam edeceğiz. Millete hizmette hiçbir engel tanımıyoruz. Hiçbir mazeretin arkasına sığınmıyoruz” diye konuştu. Erdoğan yolların önemini bir kez daha anlattıktan sonra sözlerini şöyle noktaladı:





Kirli planlara prim yok



Milli birlik ve kardeşlik projemizi, demokratik açılım sürecimizi, bu kardeşliğin gönül bağlarıyla birbirine bağladığımız, 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarında, 72 milyon tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak aramıza fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeden, birbirimizi ‘Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü’ anlayışıyla sevmek suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Çetelere, mafyalara, çeşitli kirli planlara asla prim vermeyeceğiz.





