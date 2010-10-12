-''KAR BEYAZ''IN GALA GÖSTERİMİ YAPILDI ANTALYA (A.A) - 12.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Selim Güneş'in ilk uzun metrajlı filmi ''Kar Beyaz''ın gala gösterimi yapıldı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki gösterimin ardından düzenlenen söyleşiye ''Kar Beyaz'' filminin ekibi katıldı. Söyleşide Yönetmen Selim Güneş, Sabahattin Ali'nin ''Ayran'' adlı öyküsünü filme aktardıklarını belirtti. Sabahattin Ali'nin öyküsüne, çocukluğunda yaşadıklarını da eklediğini belirten Selim Güneş, filmin Artvin'deki zorlu kış koşullarında çekildiğini anlattı. Fotoğraf kökenli bir yönetmen olması nedeniyle Nuri Bilge Ceylan ile benzer şekilde çalıştıklarına dikkati çeken Güneş, ''Onun da düşmediğini düşündüğüm bir tuzak var. Fotoğraf başka, sinema başka bir şey ama fotoğraftan gelen görsel birikimimizi de kullanmamız mümkün değil. Dolayısıyla orada titiz çalışmaya çalıştım'' dedi. Filmde ''Hasan'' adlı çocuk karakteri canlandıran Hakan Korkmaz'ın da Artvin'de yaşadığını ifade eden Güneş, Korkmaz'ın ilk kez kamera karşısına geçtiğini, ancak çok başarılı olduğunu söyledi. Korkmaz, ''Ancak Hakan'ı gördüğüm anda Hasan olması gerektiğine karar vermiştim'' diye konuştu.