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Kar Besni-Gaziantep yolunu trafiğe kapadı, uzun araç kuyrukları oluştu

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapanınca, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

08 Ocak 2019 21:20

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapanınca, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana geldi.
İlçede dün akşam başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapandı. Gaziantep’e gitmeye çalışan araçlar yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama işlemini aralıksız sürdürdü. Polisler ise yolda kalan araçları iterek kardan kurtarmaya çalıştı. Belediye hoparlörlerinden sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

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