-KAR BAZI YOLLARDA ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken Dumlupınar-Altıntaş yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bandırma-Karacabey yolunun 58. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-Rize yolunun 4-8. kilometreleri arasındaki Sarayköy Tünellerinde tretuar çalışmaları nedeniyle İyidere-Rize istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü, Rize- İyidere istikametinde ise ulaşım eski Sarayköy yolundan gerçekleştiriliyor. Dumlupınar-Altıntaş yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 0-9. kilometreleri (Bafa Gölü mevkisi) ile 30-39. kilometreleri (Milas Devlet Hastanesi mevkisi) arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba, perşembe, cumartesi günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Sivas-Zara yolunun 11-19 ve 40-48. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Giresun-Trabzon yolunun 50. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nde montaj çalışmaları nedeniyle 08.30-17.30 saatleri arasında Giresun-Trabzon istikametinde ulaşım kuzey tüpten, Trabzon-Giresun istikametinde ise ulaşım servis yolundan veriliyor. Mekece-Bozüyük yolunun 21. kilometresindeki Hızlı Tren Projesi kapsamında VK-16 Viyadüğü'ndeki montaj çalışmaları nedeniyle 10 Şubat 2011 tarihinde 08.00-17.00 saatleri arasında sağ taşıma yolu trafiğe kapatılacak, sol taşıma yolu ise 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılacak. Mekece-Bozüyük yolunun 66-67. kilometrelerinde TCDD tarafından yapılan Hızlı Tren Projesi kapsamında VK-27 Viyadüğü'ndeki çalışmalar nedeniyle 13 Ocak-8 Nisan 2011 tarihleri arasında sol taşıma yolu trafiğe kapatılacak, ulaşım sağ taşıma yolundan iki yönlü olarak sağlanacak. Zonguldak-Ereğli yolunun 54-56. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor. Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresindeki Maçka Tüneli'nde yıkama ve bakım çalışmaları nedeniyle 07.00-17.00 saatleri arasında Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü, Maçka-Trabzon istikametinde ise ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 33-87. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılıyor. Hasankeyf-Gercüş yolunun 4-7. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 20 Şubat 2011 tarihine kadar her gün 24.00-06.00 saatleri arasında ve pazartesi-çarşamba-cuma günleri 12.00-15.00 saatleri arasında yol trafiğe kapalı olacak. Mekece-Bozüyük yolunun 68-72. kilometreleri arasındaki şev destekleme çalışmaları nedeniyle 07.00-17.00 saatleri arasında sağ taşıma yolu trafiğe kapatılarak ulaşım sol taşıma yolundan iki yönlü olarak verilecek. Marmaris-Gökova yolunun 5-6. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle çarşamba ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılıyor. Malatya-Gölbaşı Ayrımı-Darende yolunun 50-59. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Milas-Yatağan yolunun 4-19. kilometreleri arasındaki (Kozağaç, Boğayokuşu ve Karaltı mevkileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.