Kar, Batı'yı beyaza bürüdü

T24 -

Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığı hızla düşerken, hızı zaman zaman 60-70 kilometreyi bulan poyraz fırtınasıyla birlikte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale ve Edirne’de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, akşam saatlerde etkisini gösterdi. Tekirdağ-İstanbul yolu kapanırken, İstanbul’da trafik felç oldu.





Trakya’da beyaz esaret



Kar yağışı nedeniyle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de hayat durma noktasına geldi. Çok sayıda hasarlı ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 3 kent ve ilçelerinde belediye ve karayolları ekipyeri aralıksız kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor. Çalışmalar yetersiz kalırken, Tekirdağ’dan İstanbul yönüne trafik durdu. Kar yağışı Tekirdağ Malkara yolunu da kapattı. Bu nedenle İpsala Gümrük Kapısı’na geçiş sağlanamadı.



Lüleburgaz-Babaeski TEM Otoyolunda ve Dereköy kara yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Demirköy ilçesi ile Dereköy köyüne zincirsiz araç girişine izin verilmedi.

Çanakkale’de dün sabah başlayan kar yağışı özellikle Lapseki, Biga ve Yenice ilçelerinde etkili oldu. Yenice’yi Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlayan karayolu Hanlar mevkiinde trafiğe kapandı. Görüş mesafesinin bir milin altına düştüğü Çanakkale Boğazı, tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gelibolu-Lapseki ile Kepez-Eceabat araba vapuru seferleri karşılıklı durduruldu.



Edirne’de buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.





İstanbul’da trafik felç oldu



Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı İstanbul’da trafiği olumsuz etkiledi. Ana ve bağlantı yollarında oluşan uzuk araç kuyrukları geç saatlere kadar sürdü. Anadolu Yakası’nda oturup Avrupa Yakası’nda çalışan vatandaşların eve dönüş yolculuğu 3 saat sürdü.





Hava bugün nasıl olacak?



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, İstanbul’da bugün beklenen en yüksek sıcaklık 3 derece olacak ve aralıklı kar yağışı Anadolu yakasında daha yoğun olmak üzere devam edecek. Perşembe günü hava sıcaklığı gündüz 6, gece -1 derece olacak. Akşam saatlerinde hafif kar yağışı başlayacak. Bugün ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanma görülecek.



Cuma günü, hava sıcaklığı gündüz 2 derece hissedilecek ve sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili olacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise İstanbul parçalı bulutlu bir havanın etkisi altına girecek. Hafta sonuna kadar hava sıcaklığı, mevsim normalleri altında olacak.





Denize çıkan 2 balıkçı kayıp



Mersin’in Tarsus ilçesinde avlanmak için cumartesi denize açılan balıkçılar Aydın Öztürk (40) ile Nedim Balkış’tan (35) haber alınamıyor. Sahil güvenlik, jandarma ve vatandaşların arama çalışmaları sonucu, teknenin parçaları kıyıya vurmuş halde bulundu. İzmir’de sağanak yağış ve ardından yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Menemen ilçesinde, Gediz Nehri üzerinde bulunan köylülerin ulaşımlarını sağladıkları Belen köprüsü sular altında kaldı.





AKOM’dan Riva’da su taşkını uyarısı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Ömerli Barajı kapaklarının açılacağını, bu nedenle Riva Deresi boyunca su taşkınları olabileceği uyarısında bulundu.



AKOM’dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da lodosun etkisiyle eriyen kar ve devam eden yağışlar sebebiyle serbest akışlı olan Ömerli Barajı’ndan akan suyun saatte 86.4 metreküplük bir debi ile son 36 yılın en yüksek debisine ulaştığı belirtildi.



Açıklamada, dere yatağına deşarj olan suyun yağışların etkisine göre daha da artacağı, Riva Deresi yatağı boyunca Ömerli ile Çayırağzı mahallesi arasında kalan yerleşim birimlerinde su taşkınları meydana gelebileceği bildirildi.









































































