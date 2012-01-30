Kar, Avcılar-Edirne yolunu kapattı!

T24

Perşembeye kadar kar var



‘Kırmızı alarm’





Yollara 10 günde 18 bin ton tuz



THY'nin 190 seferi iptal edildi



Sibirya ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, kentte etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı ve kentin kuzey kesimlerinde kar yağışı etkisini daha fazla gösteriyor.Kamu kuruluşları mesailerine 15.30'da son verdi. Bu yüzden trafikte yer yer yoğunluk yaşanıyor.Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde trafik kazaları yaşandı.Büyükçekmece ilçesinde de art arda trafik kazaları meydana geldi. Son kazada bir TIR, göle uçtu. TIR içinde bulunan 2 kişi gölde mahsur kaldı.Kar yağış nedeniyle TEM otoyolu Avcılar gişelerinden itibaren Edirne istikametinde ulaşıma kapatıldı.Kentte kar yağışı salı ve çarşamba günleri de aralıklarla etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları kar yağışının etkisiyle 3 ve 5 derece azalırken, kuvvetli rüzgarla don ve buzlanma bekleniyor.İstanbul'da bugün için en düşük sıcaklığın eksi 1 derece, en yüksek sıcaklığın 2 derece, salı günü en düşük eksi 2, en yüksek 1, çarşamba günü de en düşük eksi 1 ve en yüksek 1 derece hava sıcaklığı bekleniyor.Perşembe gününden itibarende İstanbul'da parçalı bulutlu hava etkili olacak. Kar yağışı perşembe günü sıcaklıkların artmasıyla etkisini yitirecek.Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı nedeniyle ''sarı'' alarmdan ''kırmızı'' alarma geçti.Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışmaları yapıyor.Ekipler, dün gece 3 bin 772 ton tuz, 73 ton solüsyon kullandı. Kar yağışının başladığı 19 Ocak'tan bugüne toplam 18 bin 932 ton tuz, 442 ton solüsyon kullanıldı.Karla mücadele ekipleri 9 bölgede 2 bin 406 personel, 870 araç ile gece ve gündüz buzlanmaya karşı çalışmalarını 24 saat esasına göre devam ediyor.Belediyenin başlattığı ''evsizlere barınma'' çalışmaları, Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde bulunan Metin Oktay Spor Salonu'nda devam ediyor.THY, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına yapılması gereken 54 dış hat, yurt içinde ise 41 iç hat seferini karşılıklı olarak iptal etti. Karşılıklı seferler dikkate alındığında THY dış hatlarda 108, iç hat seferi de ise 82 seferini iptal etmiş oldu.Yolcular, “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden seferleri kontrol edebilirler.Ayrıca mobil cihazlardan uçuşlarla ilgili bilgilere ''mobil.thy.com'' adresinden de erişilebilir.