Kar asıl bugün yağacak!

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İBB : sorunlu bölgelere güçlükle ulaşılıyor

İzmir 21 yıl sonra kar tuttu



İstanbul'da önceki gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı, dün kenti felç etti. İstanbul’u vuran kar yağışı bugünden itibaren de tüm Marmara’yı etkisi altına alacak. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/S) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Kar, Avcılar, Beylikdüzü, Sefaköy, Küçükçekmece, İkitelli, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Güngören, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler’de çok etkili oldu. Ara sokakları kar kaplarken, ana arterlerde de ciddi trafik tıkanıkları yaşandı. Kazalar ve yolda kalan araçlar nedeniyle trafik bazı yerlerde kilitlendi. Yoğun kar, belediyenin karla mücadele çalışmalarının da aksamasına neden oldu. Kar küreme ve tuzlama araçları gece boyunca çalışmalarını sürdürse de O-2 ve O-3 yolları kara teslim oldu. Bağlantı yollarında trafik tamamen durdu. TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde zemin tamamen karla kaplandı. Basınekspres yolunda trafik her iki yönden tıkandı.Yoğun kar yağışı bu sabah erken saatlerden itibaren Marmara bölgesini yeniden etkisi altına alacak. Önce Edirne’de ardından tüm Marmara Bölgesi'nde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Her geçen saat etkisini arttıracak kar yağışının aralıksız sürmesi, akşam saatlerinde ise İstanbul'da çok etkili yağması bekleniyor. Kentin tamamında görülecek bu yağışın bugüne kadar gerçekleşen kar yağışından daha etkili olabileceği belirtiliyor.Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yarısından itibaren ise kar yağışı etkisini azaltacak ve cuma günü Marmara Bölgesini de İstanbul'u da terk edecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Rize, Artvin, Hopa ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Zonguldak, Düzce, Bartın ve İnebolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor.Marmara ile iç ve doğu bölgelerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının Avcılar, Beylikdüzü, Sefaköy, Küçükçekmece, İkitelli, Bağcılar, Başakşehir, Hadımköy, Gaaziosmanpaşa ve Sultançiftliği'de etkili olduğunu belirtti.Küreme ve tuzlama çalışmalarından sonra tipi nedeniyle yolların tekrar kar tuttuğu belirtilen açıklamada "Kayan TIR'lar ve yanlış parklar nedeniyle küreme ekiplerinin sorunlu bölgelere ulaşmaları güçlükle yapılıyor" denildi.İzmir'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Yaklaşık bir haftadır, hissedilir sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü İzmir'de, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte İzmirliler karlı bir sabaha uyandı. İşlerine gitmek için sabah evlerinden çıkan İzmirliler, nadir olarak yaşadıkları bu hava olayını, cep telefonları ile görüntüledi.İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, kar yağışının kent genelinde hava sıcaklığı durumuna bağlı olarak öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.Öğle saatlerinde rüzgarın lodos yönüne dönmesiyle birlikte yağışın önce karla karışık yağmura, akşam saatlerinden itibaren de sağanağa dönmesi bekleniyor.İzmir'de en son etkili kar yağışı 29 Aralık 1991 yılında görülmüş, bu tarihte kent merkezindeki kar kalınlığı 3 santimetre olarak ölçülmüştü.