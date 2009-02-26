Kar, Antalya'ya tatil getirdi!

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



Korkuteli Kaymakamı İbrahim Sevimli, yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini kaydetti.



Kaymakam Sevimli, kar yağışı nedeniyle Korkuteli-Antalya ve Korkuteli-Fethiye kara yollarında trafiğin kontrollü olarak sağlandığını bildirdi.



İlçe merkezinde 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle bazı köy yollarının ulaşıma kapandığını belirten Sevimli, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ile Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin köy yollarını açma çalışmalarına başladığını söyledi.

