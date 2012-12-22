Kar 395 köy yolunu ulaşıma kapattı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 395 köy yolu ulaşıma kapatıldı.

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da 162, Ağrı'da 133, Kars'ta 81 ve Iğdır'da 19 olmak üzere toplam 395 köy yolu ulaşıma kapatıldı.

İl Özel İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Ağrı kent merkezinde kar kalınlığı 45, Kars'ta 29, Ardahan'da 23 ve Erzurum'da 12 santimetre olarak ölçüldü.

Soğuk hava ev, iş yeri ve araçların camları buz tutmasına neden olurken, çatılarda da boyu bir metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu.

Yetkililer, sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.