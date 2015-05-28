Kaputaş Plajı'ndaki çalışma tahribat mı, gereklilik mi?

Antalya’nın Kaş İlçesi’ndeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nın işletmesini alan Kaş Belediyesi'nin iş makinesiyle çalışma yapması, büyük tepki çekti. Plajın tahrip edildiği iddialarının anlamlı olmadığını söyleyen AKP'li Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Kaş Belediyesi burada halka hizmet etmek için bulunuyor. Onun dışında herhangi bir maksadı yok, kimseye peşkeş çekmeye niyeti yok" dedi.

Kaş İlçesi ile Kalkan Mahallesi arasında bulunan ve dünyanın en ünlü plajlarından biri olarak gösterilen Kaputaş Plajı’na, Kaş Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında 2 gün önce vinç yardımıyla iş makinesi, büfe ve tuvalet kabiniyle jeneratör indirilmişti. Plajın yaklaşık 25 metre gerisindeki vadi kısmında bulunan ve yol yapım çalışmalarıyla sel sularının getirdiği taşlar iş makinesiyle temizlenerek, bir noktaya toplandı. Temizlenen noktanın üzeri düzleştirildikten sonra jeneratör ve ahşap 2 tuvalet kabini konuldu. Kumsalın bulunduğu alanın üst kısmına ise 5 taşınabilir ahşap soyunma kabiniyle büfe ünitesi yerleştirildi.

Doğal SİT alanı olan plajda yapılan çalışmaların tahrip edici olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapan Başkan Halil Kocaer, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan alınan izinle Kaputaş Plajı’nın Kaş Belediyesi tarafından işletileceğini söyledi. Plaja gelenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirten Başkan Kocaer, plajdaki şezlongların ve büfeden alınan yiyecek- içeceklerin ücretli olacağını ve belediye bünyesindeki görevliler tarafından satılacağını kaydetti.

Plajda daha önce büyük eksikliği hissedilen cankurtaranın görev yapacağını anlatan Başkan Kocaer, "Belediye başkanlığım öncesinde buraya indim baktım. Burada çevre kirliliği vardı. Kimin ne yaptığı, ne satıldığı da belli değildi. Burada olabilecek hırsızlık gibi sıkıntılardan kimse sorumlu değildi. Denizde herhangi biri boğulsa cankurtaran yoktu. Bütün bunları dikkate aldık. Kaş Belediyesi olarak burayı kiralamayı düşündük. Kaş Belediyesi gerekli protokolleri yaptı. Bakanlık onayıyla Kaş Belediyesi’nin kontrolünde halka açık olacak şekilde belediye burayı kiralamıştır. Kaputaş’ı ne satıyoruz, ne tahrip ediyoruz. Bu plajı gözümüz gibi koruyacağız" dedi.

'Plajda herhangi bir tahribat yoktur'

Plajın tahrip edildiğine ilişkin eleştiriler olduğu hatırlatılan Başkan Kocaer, şöyle dedi:

"Şöyle bir bakın, bu plajda herhangi bir tahribat yoktur. Biz buradayız gördüğünüz gibi alan burada. Daha önce buradan istifade edenlerin bunu dile getirdiğini düşünüyorum. Geçen sene de kiralanması gündeme geldiğinde aynı söylentiler çıktı, aynı dedikodular çıktı. Kaş Belediyesi burada halka hizmet etmek için bulunuyor. Onun dışında herhangi bir maksadı yok, kimseye peşkeş çekmeye niyeti yok. Kaş Belediyesi zaten böyle bir duruma asla müsaade etmez. Kaputaş Plajı dünyaca ünlü bir plajdır, Kaş’ın yüz akıdır. Kaş Belediyesi olarak buranın imajının zedelenmemesi için bu plajın kontrolünü yapmak, halka açık olarak plaj oluşturmak amacıyla adım atılmıştır. Bunun ötesinde yazılanlar görmeden, bilmeden yazılmıştır. Gelip görseler bu halini bize teşekkür ederler."

Plajı herhangi bir firmanın değil Kaş Belediyesi’nin işleteceğini de vurgulayan Başkan Kocaer, "Girişlerden ücret alınmayacak. Yeme- içme gibi ihtiyaçlar parayla satılacak. Onun dışında halk gelip burada denize girecek istediği gibi, ücret talep edilmeyecektir. Kim böyle bir ücret talep ederse onun hesabını biz sorarız" diye konuştu.

Tatilciler memnun

İstanbul’dan Kaputaş Plajı’na tatil için gelen Deniz Akan, yapılan düzenlemenin doğaya herhangi bir zarar vermediğini söyledi. İnsanların belirli ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurgulayan Akan, "Bence bir kabinin, tuvaletin olmaması doğaya daha çok zarar verir. Burada çöp tenekesinin bile olmaması etrafı kirletiyor. Bence güzel olmuş" dedi.

Tatilcilerden Mahmut Aç da "Olması gereken olmuş. Burada bir tuvalet ihtiyacı vardı. İnsanlar ağaçların altına gidip tuvalet ihtiyacını gideriyordu. Kadınlar, çocuklar ağaçların altına tuvaletlerini yapıyorlardı. Böyle daha güzel olmuş" diye konuştu.

Plajda güneşlenen İngiliz turist Jean Chubb ise plajda tuvalet ve su ihtiyacını giderecek kabin ve büfelere ihtiyaç olduğunu anlatırken, daha başka işlem yapılmaması gerektiğine işaret etti.

Diğer yandan çalışmalar büyük oranda tamamlanan plajda yerli ve yabancı tatilciler de denizin ve güneşin tadını çıkarmayı sürdürdü.