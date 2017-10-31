T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaputaş Plajı'nda yaz devam ediyor

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda yazdan kalma bir gün yaşandı

31 Ekim 2017 16:06

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı\'nda yazdan kalma bir gün yaşandı. Plaja gelen yerli ve yabancı tatilciler, turkuaz renkteki denize girip sahilde güneşlendi.
Dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen ve adını bulunduğu Kaputaş Kanyonu\'ndan alan Kaputaş Plajı, Kaş- Kalkan karayolunun kenarında yer alıyor. 141 merdivenle inilebilen ve üç tarafı kapalı olan plaj, sarı renkte kumsalı, mavinin çeşitli tonlarını barındıran deniziyle yerli ve yabancı tatilcileri büyülüyor. Bölgeye gelen turistler Kaputaş Plajı\'na girmeden ayrılmıyor. Bugünlerde Türkiye\'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, Kaputaş Plajı\'na gelenler ise denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu Kaputaş\'a gelenler bol bol yüzüp, güneşlendi. Anne ve babasıyla denize giren minikler de bu anların tadını çıkardı.
Tatilcilerden Özgür Bozkurt, \"Perşembe günü İstanbul\'dan geldik. İstanbul çok soğuktu. Kaputaş Plajı günlük güneşlik. Deniz çok güzel. Türkiye bir cennet. Bulunmaz bir nimet\" dedi.
Rasim Adın da \"Şu an Türkiye\'nin birçok yerinde herkes montlarla geziyor. Hava çok soğuk. Biz şu anda Kaş\'tayız. Kaputaş\'tayız. Deniz harika, kumsal harika, güneş harika. Herkesi buraya bekliyoruz. Özellikle Kaputaş\'ı görmeli herkes\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet ACARKAŞ Antalya DHAANTALYA KaşKaputaş PlajıPlajaDünyanınKaputaş KanyonuKaputaş Plajı Kaş KalkanBölgeyeBugünlerde TürkiyeHavaKaputaşAnneTatilcilerdenBozkurtDenizTürkiyeBulunmazRasim AdınBizKaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24