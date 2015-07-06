Belediye işletmesi haline dönüştürülen Kaputaş Plajı'na elektrik getiriliyor!

Antalya'nın Kaş Belediyesi, dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na duş ve tuvalet yerleştirip jeneratör indirdikten sonra yeraltından kablolamayla plaja elektrik getirmek için çalışma başlattı.

AKP'li Kaş Belediyesi, turizm sezonu öncesi Kaş- Kalkan sahilinin tek doğal plajı Kaputaş’ı mesire alanına dönüştürecek bir dizi değişiklik yaptı. Plajın yaklaşık 25 metre gerisindeki vadi kısmında bulunan ve yol yapım çalışmalarıyla sel sularının getirdiği taşlar iş makinesiyle temizlenerek, bir noktaya toplandı. Temizlenen noktanın üzeri düzleştirildikten sonra jeneratör ve ahşap 2 tuvalet kabini konuldu. Kumsalın bulunduğu alanın üst kısmına ise taşınabilir 5 ahşap soyunma kabiniyle büfe ünitesi yerleştirildi.

DHA'dan Emre Baylan'ın haberine göre, bir belediye işletmesi haline getirilen plaja, elektrik, en yakın noktada bulunan direkten ’beton köşk orta gerilim tesisi’ yapılarak alınacak. Yeraltından 400 metre kablolama yapılarak getirilecek elektrik, Kaş Belediyesi’nin 23 Haziran’da başlayan ihale sürecinin ardından 60 gün içinde bitirilecek.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kaputaş Plajı’nın Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tahsis edildiğini söyledi. Başkan Kocaer, burada Çevre Koruma Kurulu’nun verdiği plan ve ölçekler doğrultusunda büfe, tuvalet yapıldığını, soyunma kabinleri ve duş oluşturulduğunu söyledi.

'1 gram beton malzeme kullanılmadı'

Başkan Kocaer, "Personelimizce temizlik ve her türlü hizmet verilmektedir. Kaputaş Plajı parasızdır. Halka açıktır. Hiçbir ücret alınmamaktadır. Belediye personeli tarafından halkın güvenliği ve hizmeti için gerekli ihtimam gösterilmektedir. Kaputaş halkındır, halka hizmet edecektir. Halk için plaj oluşturulmuştur. Geçmişte burada tuvalet yoktu. Duş yoktu. Soyunma kabini yoktu. Gidilebilecek ahşap merdiven yoktu. Bunlar yapılarak halkın ihtiyacı giderildi. 1 gram beton malzeme kullanılmadı. Doğa tahrip edilmedi. Biz Kaputaş’ı gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaputaş, Antalya’da Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde, coğrafi terimlerle "kanyon ağzı" olarak tanımlanan, yer altından akan suyun deniz kıyısında kumlar arasından süzülmesi sonucu suyu serin ve turkuvaz renginde bir plaj olarak biliniyor. Karayolundan 187 basamak inilerek ulaşılan plaj, el değmemiş doğası nedeniyle binlerce yerli ve yabancı turist tarafından tercih ediliyor.