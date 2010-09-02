-KAPUSUZ: KONU TBMM'YE TAŞINACAKTIR ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Yargıtay üyelerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin, ''1 Ekim itibarıyla, o güne kadar bir şeyin yapılmaması durumunda bu konu kesinlikle TBMM'ye taşınacaktır'' dedi. Ses kayıtlarını ''vahim'' bir olay olarak nitelendiren ve ses kayıtlarına ilişkin bir yalanlamanın gelmediğini vurgulayan Kapusuz, ses kayıtlarının ''yargı mensuplarının yargı dışında nelerle meşgul olduklarını, ne vahim bir görüşe sahip olduklarını'' gösterdiğini belirtti. Ses kayıtlarındaki bir konuşmada ''Biz BDP ile anlaştık, onlar boykot edecekler, askerin de bundan haberi var. CHP'nin, BDP'nin elinden tutması lazım, sahip çıkması lazım'', bir diğer konuşmada ise ''Kaos olur, kriz olur'' denilirken buna cevap olarak ''Olsun önemli değil, biz ondan istifade ederiz. Ama 'Hayır' çıkmazsa işimiz biter'' şeklinde konuşmaların bulunduğunu dile getiren Kapusuz, şunları kaydetti: ''Bunu söyleyen yargı mensupları konuşabiliyor. Bu söylem onlara ait olabiliyor. Bu, hukuk adına bir rezalettir, hukukçu adına bir vahamettir, ülke adına bir ihanettir. Ben bu konuda kesinlikle ilgili tarafların gereken çalışmaları başlatmasını, bir takım gerekçelerin arkasına sığınmamasını önemsiyorum. 1 Ekim itibarıyla, o güne kadar bir şeyin yapılmaması durumunda bu konu kesinlikle TBMM'ye taşınacaktır. Herkes sınırları içinde, yasalar içinde kalmak mecburiyetindedir. Kendileri hem yargı mensubu hem de devlet memurudur. Topluma büyük zarar verebilecek bu ve benzeri değerlendirmeleri şiddet ve nefretle kınıyorum.''