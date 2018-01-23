KAPTİD üyesi oteller, 'Dünyanın En İyi 25 Oteli' listesinde

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- OTEL ve seyahat değerlendirme sitesi TripAdvisor, milyonlarca kullanıcısının oyları sonucu belirlenen \'Travelers Choice 2018\' ödüllerini açıkladı. Geçen yıl \'Travelers Choice 2017\' ödüllerinde yapılan oylamada 4 kategoride- 5 ödüle layık görülen KAPTİD (Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği) üyesi oteller bu yıl \'Dünyanın En İyi 25 Oteli\' listesi de dahil olmak üzere toplam 9 kategoride 14 ödül almaya hak kazandı.

Kapadokya’nın, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine ilaveten konaklama işletmeciliği anlamında dünyanın örnek bölgelerinden birisi olduğunu bu ödüllerle tescillendiğini söyleyen KAPTİD Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi Yakup Dinler, \"Toplam 9 farklı kategoride 14 ödül kazanan 7 tesisimizi de en içten dileklerimizle kutluyoruz. 2017 yılı daha iyi günlere adım atacağımız 2018 yılının güzel bir provası oldu. Otelciliğin nasıl yapılması noktasında tüm otelcilere örnek olan ve Kapadokya\'nın adını bu listelerde yer almasını sağlayan en başta KAPTİD üye tesisler olmak üzere tüm Kapadokya tesislerini kutlarız. Umarız ki 2019 ödüllerinde çok daha fazla kategoride KAPTİD otelleri olarak yer alır; Kapadokya’yı ve Kapadokya Turizmini çok daha iyi noktalara taşırız\" dedi.

*Dünyanın En İyi 25 Oteli listesi; Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 12. Sıra (Türkiye’den sıralamada olan tek otel),

* Avrupa’nın En İyi 25 Oteli; Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 3. Sıra.

* Türkiye’nin En İyi 25 Oteli; Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 1. Sıra, Museum Hotel / 8. Sıra

* Avrupa\'nın En İyi Hizmeti Sunan 25 Oteli; Göreme Inn / 11. Sıra,

* Türkiye\'nin En İyi Hizmeti Sunan 25 Oteli; Göreme Inn / 2. Sıra, Dere Suites / 7. Sıra, Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 12. Sıra

* Avrupa’nın En Lüks 25 Oteli; Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 12. Sıra

Türkiye’nin En Lüks 25 Oteli; Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 1. Sıra

Türkiye’nin En İyi 25 Küçük Oteli; Dere Suites / 4. Sıra, Taşkonaklar / 20. Sıra,

Türkiye\'nin En İyi 25 Pansiyon ve Konukevi; Castle Inn - Cappadocia / 5. Sıra, Royal Stone Houses - Göreme / 9. Sıra.



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