KAPTİD Başkanı Dinler: Kapadokya'da herşey dahil turizm yok

NEVŞEHİR, (DHA)- KAPADOKYA Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, \"Kapadokya’da \'her şey dahil\' turizmi yok\"\' dedi.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, bazı yayın organlarında yer alan \'Kapadokya\'da herşey dahil turizm sistemi uygulanıyor. Bu uygulamanın kalkacağı pilot bölge Kapadokya olacak. Bu uygulama kalkmalı\' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dinler, şunları söyledi:

\"Kapadokya’da herşey dahil turizm uygulanıyor mu? Hayır. Hiç uygulandı mı? Hayır. Uygulanması düşünülüyor mu? Hayır. Yani diyeceğim o dur ki daha \'pilot bölge\'nin ne olduğunu bile bilmeyenler lütfen demeç verip, turizm noktasında editörlük yapıp haber yayınlamaya kalmasınlar, çok komik duruma düşebiliyorlar. Herşey dahil turizm sisteminin uygulanmadığı bölgeyi nasıl kaldırılması için pilot bölge olarak seçeceksiniz? Örnek olarak herşey dahil turizm sisteminin kaldırılması noktasında \'Alanya pilot bölge olarak seçildi\' diye başlık atılsa ve buna göre Alanyalı turizmcilerden demeç alınsaydı hiçbir şekilde konu başlığı veya içerik adına itirazım olmazdı, ama Kapadokya ve herşey dahil turizm sistemi çok uzak. Evet bazı \'turizm katilleri\' var ama inanın Kapadokya’da her şey dahil turizmi yok.\"



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