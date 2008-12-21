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Yaşam

Kaptanlara 'sanal' eğitim

Kaptanların kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla "İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim" modelini hayata geçirildi.

21 Aralık 2008 02:00

TEMSA Kaptanlar Kulübü'nün üye kaptanların kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla "İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim" modelini hayata geçirdiği bildirildi.

TEMSA Kaptanlar Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "www.kaptanlarkulubu.org" üzerinden hayata geçirilen "internete dayalı uzaktan eğitim" projesi ile kaptan şoförlerin mesleki eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine destek olunduğu belirtildi.

Kaptanların, düzenlenen eğitimlerle her ay belirli konularda uzmanlıklarını artırmalarının yanı sıra, istedikleri yer ve zamanda, öğrenim sürelerini diledikleri gibi planlayarak, mesleki alanda gelişim sağladıkları belirtildi.

TEMSA Teknik Eğitimler Yöneticisi Nurettin Çolak tarafından hazırlanan eğitimlerin ilkinin bu ayın sonuna kadar "Güvenli Sürüş Teknikleri" konusunda  yapıldığı kaydedildi.

Bu arada, kaptanların her eğitimin ardından internet üzerinden teste tabi tutuldukları belirtildi. Testte hatalı cevap verilmesi halinde, eğitim programının ilgili konuya dönerek kaptanın o konu hakkında tekrar çalışmasına olanak verdiği, yapılan testler sonrasında başarılı olanlara katılım belgesi verildiği ifade edildi.

TEMSA Pazarlama Sorumlusu ve Kaptanlar Kulübü Koordinatörü Ekrem Özcan, kaptanlara çalışma şartları dolayısıyla mekandan ve zamandan bağımsız bir eğitim ortamı yarattıklarını belirtti. Özcan, şunları kaydetti: "Kaptanlar Kulübü olarak, sektörümüzün kıymetli emektarları  kaptanlarımızın kişisel gelişim ve eğitimlerine önem veriyoruz. Kaptanlarımızın  alacakları bu eğitimlerle, hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmuş olacağız  hem de eğitimli kaptanlar sayesinde kaptanlık mesleğinin itibarının yükselmesini  sağlayacağız."

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