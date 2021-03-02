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Spor

Takım kaptanını kadro dışı bırakan yönetimi, 2000 taraftar protesto etti

02 Mart 2021 11:55

FC Basel kulübü, yönetim ve teknik direktörü eleştiren takım kaptanı Valentin Stocker'in geçici süre kadro dışında kaldığını açıkladı. Açıklamanın ardından 2000 kadar taraftar şehirde toplanarak kaptanlarının takıma dönmesi için kulübü protesto etti.

Basel kulübünün, yönetimi ve teknik direktörünü eleştiren kaptan Valentin Stocker'i kadro dışı bırakması, taraftarların protestolarına neden oldu.

Basel'in kupada Winterthur'a 2-0 yenilmesinin ardından teknik direktör ve yönetimle alakalı olumsuz açıklamalarda bulunan Stocker'in bir süre izinli olarak takımdan ayrı tutulacağı açıklandı.

Kulüpten açıklama gelmedi

Açıklama sonrasında yaklaşık 2000 kadar taraftar şehirde bir araya gelerek pankartlarla kaptanlarının takıma dönmesi için sloganlar attı.

Teknik direktör Ciriaco Sforza ve Başkan Bernhard Burgener'in kaptan Stocker'in kadro dışı kararının ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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