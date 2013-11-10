Kaptan yalanladı: Gemide 20 bin kalaşnikof yok

Ege Denizi’nde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Rodos’a götürülen 'Nour M' gemisinin kaptanı 57 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, 20 bin Kalaşnikof silah ve büyük miktarda patlayıcı ile yakalandıkları iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Motor arızası yapan geminin, Yunan makamları tarafından anlamsız şekilde Rodos Adası’na çekildiğini söyleyen Hüseyin Yılmaz, aramaların sürdüğünü belirtti.

Yunan Haber Ajansı, Ukrayna’dan aldığı konteynerleri Libya’ya götüren 75 metre uzunluğundaki 432 grostonluk Siera Leone bandıralı 'Nour M' adlı kuru yük gemisinin, geçen 7 Kasım gecesi, Kardak Kayalıkları ile Yunanistan’ın Kalimnos Adası arasında durdurulduğunu ve yapılan aramada 20 bin 'AK-47' tipi Kalaşnikof silah ve büyük miktarda patlayıcı ele geçirildiğini duyurdu. Rodos Adası’na çekilen geminin İskenderunlu kaptanı Hüseyin Yılmaz, DHA muhbarine telefonla yaptığı açıklamada, silah ve büyük miktarda patlayıcı ile yakalandıkları iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Evli ve 4 çocuk babası kaptan Hüseyin Yılmaz, bugün saat 16.30'daki telefon görüşmesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

'20 bin kalaşnikofu gazeteden öğrendim'

“Kalimnos Adası açıklarında gemide makine arızası meydana geldi. Bu sırada Yunan Sahil Güvenlik ekibi yanımıza geldi. Yardıma geldiklerini düşünürken, gemiyi anlamsız biçimde Rodos Limanı’na çektiler. Gemide, Ukrayna’dan Libya Savunma Bakanlığı’na teslim etmek üzere Trablus Limanı’na götürdüğümüz konteynerler vardı. Gemiyi üç gündür didik didik arıyorlar. Yaşam alanlarımızı darmadağın ettiler, evrakları inceliyorlar. Bir bahane bulmaya çalışıyorlar. Şu an Rodos Emniyet Müdürlüğü’nden geliyorum. Yeniden arama yapılması için polislerle gemiye döndüm. Gemiyi şu anda başka bir yere götürmemi istediler. Gemide patlayıcı veya silah yok. Ben de mürettebat da çıldırmak üzereyiz. Türkiye’den geçerken konteynerlerdeki malzemelerin listesini Türkiye’de deklare ettim. Bu gemide 20 bin Kalaşnikof ve patlayıcı bulunduğu iddialarını ben de gazeteden öğrendim. 40 yıldır denizlerdeyim böyle bir olay ilk kez başıma geliyor.”

'Kontenyırları açamıyorlar'

Gemi yüklenirken konteynerlere tek tek baktığını da belirten kaptan Hüseyin Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yunan polisine Ukrayna’dan malzemeyi aldığım kişinin, şirketin ve Libya’da malzemeyi teslim edeceğim bakanlık temsilcisinin telefonlarını verdim. 'Arayın, ardından konteynerleri açın. Silah varsa beni tutuklayın' dedim. Şu anda transit yük olduğu için konteynerleri Yunan polisi açmaya cesaret edemedi. Açılmayan konteynerlerde nasıl silah olduğu söylenebilir. Beni ve 2 Türk mürettebatımı tam dokuz kez sorguladılar. Bir şey bulamayınca, gemiyi evrakları inceleme bahanesi ile bekletiyorlar. İddialar tamamen asılsız. Yanlış bilgilerle hayatımı kararttılar."

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı’nın olayla ilgili açıklama yapması beklenirken, geminin 31 Ekim gecesi saat 03.10’da İstanbul Boğazı’nı geçip, 8 Kasım’da Rodos Adası’na ulaştığının kayıtlarda yer aldığı belirtildi. Türk yetkililerin ise, geminin boğazlardan geçerken şüpheli davranmadığını, uluslararası sözleşmeler gereğince yola devam ettiğini vurguladığı öğrenildi.