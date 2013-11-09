Ege Denizi'nde 20 bin kalaşnikof ele geçirildi

Ege Denizi'nde, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin durdurduğu bir gemide 20 bin kalaşnikof ile çok miktarda patlayıcı ele geçirildi.

Yunan haber ajansı ANA-MPA, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, Kardak yakınlarında seyreden Sierra Leone bandıralı "Nour M." adlı yük gemisinde yaptığı aramada 20 bin adet "AK-47" tipi kalaşnikof silah ve büyük miktarda patlayıcı ele geçirdiğini duyurdu. Ajans, AK-47 tipi kalaşnikof yüklü geminin önce Simi Adası'na, oradan da Rodos Limanı'na çekildiğini belirtti. Olayla ilgili Yunan Denizcilik Bakanlığı'nın açıklama yapması bekleniyor.