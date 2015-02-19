Kapsamlı terörle mücadele planı

Danimarka hükümeti, Kopenhag'da geçen hafta meydana gelen ve
iki kişinin ölümüne neden olan
saldırılardan sonra terörle mücadeleye daha fazla kaynak ayırmaya karar verdi.
Hazırlanan 12 maddelik terörle mücadele planı, Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Birimi PET ve dış
istihbarat servisi FE için 148 milyon dolarlık kaynak
da içeriyor.
Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, “Yurt dışında yapılan terör eylemi planları hakkında bilgi
toplama ve analiz etme kabiliyetimizi güçlendirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Kaynakların yaklaşık yarısının yurtdışından gelecek terör tehditleri hakkında bilgi toplamaya ayrılacağı
kaydedildi. Acil müdahale ve aynı zamanda güvenlik gözlem sistemlerinin ve bilgi teknolojilerinin
iyileştirilmesi için de yaklaşık 54 milyon dolar ayrılacak.
Danimarkalı yetkililer, sosyal medya üzerinden yayınlanan tehdit içerikli mesajlar da dâhil, internet üzerinden
verilerin izini sürüp daha iyi analiz etmeyi hedefliyor.
Listede, önde gelen politikacı ve önemli isimlerin
daha iyi korunması da yer alıyor.
Danimarka Adalet Bakanı Mette Frederiken, uçak yolcuları hakkında bilgi toplanması ve cep telefonunda
kontörlü kart kullanımında kayıt istemi uygulanması gibi önlemlerden de bahsetti.