Kapsamlı terörle mücadele planı

Danimarka hükümeti, Kopenhag'da geçen hafta meydana gelen ve

iki kişinin ölümüne neden olan

saldırılardan sonra terörle mücadeleye daha fazla kaynak ayırmaya karar verdi.

Hazırlanan 12 maddelik terörle mücadele planı, Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Birimi PET ve dış

istihbarat servisi FE için 148 milyon dolarlık kaynak

da içeriyor.

Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, “Yurt dışında yapılan terör eylemi planları hakkında bilgi

toplama ve analiz etme kabiliyetimizi güçlendirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Kaynakların yaklaşık yarısının yurtdışından gelecek terör tehditleri hakkında bilgi toplamaya ayrılacağı

kaydedildi. Acil müdahale ve aynı zamanda güvenlik gözlem sistemlerinin ve bilgi teknolojilerinin

iyileştirilmesi için de yaklaşık 54 milyon dolar ayrılacak.

Danimarkalı yetkililer, sosyal medya üzerinden yayınlanan tehdit içerikli mesajlar da dâhil, internet üzerinden

verilerin izini sürüp daha iyi analiz etmeyi hedefliyor.

Listede, önde gelen politikacı ve önemli isimlerin

daha iyi korunması da yer alıyor.

Danimarka Adalet Bakanı Mette Frederiken, uçak yolcuları hakkında bilgi toplanması ve cep telefonunda

kontörlü kart kullanımında kayıt istemi uygulanması gibi önlemlerden de bahsetti.

