Kapsama alanı dışındaki köy: telefonla konuşabilmek için 1.5 km yürüyoruz

Muş'un merkeze bağlı Kayaşık Köyü'nde, GSM operatörlerlerinin kapsama alanı dışındaki kalınca, yaklaşık 1.5 kilometre yolu yaya yürüyüp çıktıkları tepeden telefonla görüşme yapabiliyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Eser Aydın'ın haberine göre Muhtar Veysi Bilen, "45 haneli 500 nüfuslu bir köyüz. Gece bir hastamız oluyor, bu tepeye çıkıyoruz. Bazen kurtlar geliyor, korkuyoruz. Hangi devirdeyiz. Telefonla konuşmak uğruna çile çekiyoruz" dedi.

Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Kayaşık Köyü'nde oturanlar yıllardan bu yana çözüm getirilmeyen sorun nedeniyle sevdikleriyle diledikleri gibi telefonla görüşemediklerini, hastaları olduğu zaman sağlık ekiplerine ulaşmakta güçlük çektiklerini, belirtirken coğrafi yapısı nedeniyle çukurda kalan köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istedi. Köy Muhtarı Veysi Bilen, "Köyde hiçbir GSM operatörünün hattı çekmiyor. Moder çağda adeta taş devrini yaşıyoruz. Köyde 500 nüfus var. Sevdiklerimizle görüşmek istediğimizde 1.5 kilometre çoluk, çocuk demeden tepeye çıkıyoruz. Bir gün bu yolda birileri ölecek diye çok korkuyoruz" dedi.

YGS'ye giren Hasköy Kız Mesleki ve Teknik Lisesi son sınıf öğrencisi Zozan Tanyeli de sınav öncesi 1.5 kilometrelik yolu yürüyüp öğretmeniyle görüştü. Öğretmenini çok sevdiğini ve kendisine moral verdiğini söyleyen Tanyeli, "Zor durumdayız. Kaldığım pansiyondan acil veya sevinçli bir şey olsa ailemle paylaşamıyorum" dedi.

