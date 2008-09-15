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Yaşam

Kaprol Londra'da stant açtı

Modacı Arzu Kaprol, "Uçurtma" koleksiyonu ile Londra Moda Haftasında ve tanınmış markaların yanında stand açtı

15 Eylül 2008 03:00

Londra'nın bilinen Tabiat Tarihi Müzesinde moda sektörünün tanınmış isimleriyle aynı yerde stant açan Kaprol, koleksiyonunun ana temasını rüzgârın güçlü etkisi, insanı götürdüğü yerler, yolculuklar ve zamanın ötesine yapılan manevî yolculuklar gibi duyguların etkisiyle oluşturduğunu söyledi.

Bu çerçevede giysilerini uçuşan ince kumaşlarla hazırladığını kaydeden Kaprol, ipek üzerine yapılan dijital baskılarla kumaşlarını zenginleştirdiğini, gri-sarı, siyah-yeşil ve bej-mercan gibi renk gruplarından yararlandığını belirtti. Kaprol, modellerinde bolca deri aksesuar kullandığını, bu tür detayların özellikle yurt dışına hazırlanan koleksiyonlarda büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Gece kıyafetlerini de derilerle zenginleştirdiğini söyleyen Kaprol, koleksiyonun bütününün 120 parçadan oluştuğunu bildirdi. Kaprol, iç detaylarında daha önce İstanbul ve Piri Reis haritaları gibi detayları kullandığı giysilerinde, bu kez Swarovsky taşlardan yapılmış saltanat armalarını kullandı.

Kaprol, bu yıl ayakkabı, çanta ve kemer gibi aksesuarlarını da ekibindeki tasarımcıların hazırladığını ve bunları özel olarak İstanbul'da ürettirdiğini anlattı. Önümüzdeki sezon için de kumaş çalışmalarına başladıklarını belirten Kaprol, koleksiyonuyla önümüzdeki günlerde Rotterdam'da bir müzede açılacak sergiye katılacağını, daha sonra da Milano'ya gideceğini ifade etti.

Londra Moda Haftası çerçevesinde modacı Bora Aksu da 19 Eylül Cuma günü bir defile düzenleyecek.

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