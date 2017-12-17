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Kaporta ustası, hurda otomobil ve traktör parçalarından ‘Formula 66’yı yaptı

Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA) YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde yarış arabası tutkunu, kaporta ustası Fahri Taşkan, hurda otomobil ve traktör parçalarını bir araya getirerek ‘Formula 66’ adını verdiği aracı yaptı

17 Aralık 2017 20:46

Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA) YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde yarış arabası tutkunu, kaporta ustası Fahri Taşkan, hurda otomobil ve traktör parçalarını bir araya getirerek ‘Formula 66’ adını verdiği aracı yaptı.
Sorgun Sanayi Sitesi\'nde 10 yıldır işlettiği tamirhanede kaporta ustası Fahri Taşkan’ın Formula 1 tutkusu, yarış arabası yapmasına vesile oldu. Almak istediği yarış arabasının maliyetinin yüksek olması üzerine Fahri Taşkan inşaat profili, hurda otomobil ve traktör parçalarını toplayarak 3 ay içerinde ‘Formula 66’ adını verdiği arabayı yaptı. Yaklaşık 9 bin liraya mal olan ‘Formula 66’yı görenlerin arabayla özçekim yaptığını söyleyen Fahri Taşkan şöyle konuştu:
“Formula 1\' tutkunuyum ve  yıllarca böyle bir yarış arabamın olmasını istedim. İmkanlarım elvermediği için ben de bu aracı kendim imal etmeye karar verdim. Aracın şase kısmını inşaat profilinden, dış kaporta kısmını bakalitten, motor kısmı ise  hurdacılardan topladığım parçalarda oluşuyor. Debriyaj, fren ve vites kollarını traktör parçalarından meydana geldi. Arabamız, normal otomobillerden 40 santim uzun olup, motor kısmı arkadadır. Şu anda hız parkurlarında denediğimiz sürat 170 kilometre hızı vurdu. ‘Formula 66’ bana yaklaşık 9 bin TL’ye mal oldu. Bana yeteri kadar destek verilirse inanıyorum ki helikopter dahi yapabilirim. Sanayi sitesine gelenler aracımızı gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Tebrik ediyorlar. İnşallah yakın zamanda gerekli mercilerden izin alıp arabamı  trafiğe çıkarmak istiyorum.”

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