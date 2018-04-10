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"Kaporayı geri vermedi" iddialarına Kenan Doğulu'nun menajerinden yanıt: Sembolik bir para almıştık...

Mina Başaran ölmeseydi Çırağan Sarayı'nda Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti

10 Nisan 2018 16:34

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti. Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti. Doğulu'nun kaporayı iade etmediği iddialarının yayılmasının ardından menajeri Fikret Özonur, Duymayan Kalmasın programına katılarak söylentileri yalanladı.

İddiaya göre; Kenan Doğulu düğün için aldığı kaporayı geri vermedi. Çıkan haberlerin ardından Doğulu'nun menajeri Fikret Özonur, Duymayan Kalmasın programına şu açıklama yaptı:

"Aldığımız kapora ücretini iade ettik. Düğünle ilgili yazılan çizilen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Başaran ailesi çok sevdiğimiz bir aile. Yaşananlar bizi çok üzmüştür. Çok sembolik bir kapora almıştık. Olay yaşandıktan sonra kaporayı iade ettik."

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