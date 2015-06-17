Kaplumbağayı kurtarırken canından oldu, cenazesi cemevinde diye cezaevindeki oğluna izin verilmedi!

Yoldaki kaplumbağayı ezilmesin diye almak isterken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 59 yaşındaki Kemal Divrikli hayatını kaybetti. Divrikli’nin cezaevinde olan oğlu, babasının cenazesine ancak defin sırasında katılabildi. Damat Savaş Gül, “Cenazenin cemevinde olacağını öğrenen cezaevi yetkilileri ‘İbadethane değil’ diyerek izin vermediler” dedi.

Habertürk'ten Şefik Dinç'in haberine göre, Divrikli’nin blog yazarı olan kızı Derya Divrikli Gül, babası yoğun bakımdayken sosyal medya hesabından “Böyle ölünür mü, böyle ölünmez. Tosbağa kurtarırken ölünmez, ölme” diye bir mesaj paylaştı. Genç kadın babasının ölümü üzerine ise, “Ölünürmüş, öldü” mesajını attı. Divrikli’nin akciğer, karaciğer, böbrek ve korneaları alınarak organ nakli bekleyen 4 hastaya nakledildi.

Altınoluk’ta emlakçılık işi yapan Divrikli, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Divrikli’nin cezaevinde olan oğlu, babasının cenazesine son anda katılabildi. Gerekli izinler alınmasına rağmen cezaevi yetkililerinin kendilerine zorluk çıkardığını söyleyen damat Savaş Gül, “Cenazenin cemevinde olacağını öğrenen cezaevi yetkilileri ‘İbadethane değil’ diyerek izin vermediler ve oğlunun mezarlıktaki defin törenine katılabileceğini söylediler. En sonunda herkes mezarlığa gittikten sonra oğlunu cemevine getirdiler” dedi.