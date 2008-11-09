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Çevre

Kaplumbağalar da petrol kurbanı

Şanlıurfa'da patlayan petrol boru hattı yüzünden bölgede yaşayan canlılar büyük zarar gördü.

09 Kasım 2008 02:00

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi yakınlarında patlayan BOTAŞ'a ait Kerkük-Yumurtalık boru hattından sızan ham petrol, çevre kirliliğine yol açtığı gibi, bölgede yaşayan canlıları da öldürüyor. Atatürk Barajı'nı besleyen baraj göleti kıyısında, Türkiye'de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde yaşayan ‘Rafetus euphraticus’ türü çok sayıda kaplumbağanın öldüğü görülürken, su tavukları ise yaşam mücadelesi veriyor.

Bozova ilçe merkezi yakınlarındaki Yalıntaş ile Zorova Köyleri arasında bulunan Devkil Mevkii'nden geçen BOTAŞ'a ait Kerkük- Ceyhan- Yumurtalık boru hattında 5 Kasım'da saat 15.30 sıralarında ani basınç değişiminden kaynaklandığı tahmin edilen patlama sonrası tonlarca ham petrol bölgeye akmıştı. Çevreye yayılan ham petrol, yağmur deresi yataklarından 5 kilometre uzaklıktaki baraj göletine sızmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan ham petrol, suda yaşayan hayvanları da olumsuz etkiledi. Türkiye'de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde yaşayan ve ‘Fırat Yumuşak Kabuklu Kaplumbağası’ olarak da adlandırılan ‘Rafetus euphraticus’ türü çok sayıda kaplumbağanın öldüğü görüldü. Göletin kıyı şeridindeki bataklıklarda ölen kaplumbağaların yanı sıra, petrole bulanan su tavukları da göletin dışına çıkıp karada yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede BOTAŞ yetkilileri ile köylülerin oluşturduğu 118 kişilik ekip, temizlik çalışmalarını sürdürürken, baraj göleti ile arazide yayılan ham petrolün kontrollü olarak yakılmasına devam ediliyor. BOTAŞ görevlileri patlamayla birlikte çevreye yayılan tonlarca ham petrolün geçtiği boruları da değiştirme çalışmalarını sürdürürken, araziye yayılan ve toprak setler ile belli noktalarda toplanan ham petrol ise motopomplar aracılığı ile tankerlere aktarılıyor.

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