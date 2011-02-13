-KAPLUMBAĞA VE KURBAĞA İLE KARNINI DOYURUYOR CEYHAN (A.A) - 13.02.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen kişinin, yakaladığı kaplumbağa ve kurbağaları yediği ileri sürüldü. Kaymakam Gürbüz Karakuş, köy gezileri kapsamında ilçeye bağlı Elmagölü köyünde metruk bir evde yaşayan Hayrettin Baykal'ı (66) ziyaret etti. Karakuş'un evin içini görme isteğine ısrarla karşı koyan Baykal, eşinin 20 yıl önce beş çocuğunu da alarak evden ayrıldığını ve onlardan bir daha haber alamadığını söyledi. O günden bu yana hiç çalışmadığını ve harabe haldeki evde tek başına yaşadığını ifade eden Baykal, ''Kaymakamlık bana yeşil kart verdi ancak hiç doktora gitmedim. Bütün ihtiyaçlarımı tarlalardan kendim karşılıyorum. Kimseye muhtaç değilim. Kimsenin yardımını da istemiyorum. Köylüler, benim kaplumbağa ve kurbağa yediğimi söylüyorlar. Ne yiyeceğime ben karar veririm, başkaları değil'' diye konuştu. Baykal, Kaymakam Karakuş'un ''Tam teşekküllü bir hastanede psikolojik tedavi görmek isterseniz, devlet olarak bunu karşılayabiliriz'' demesi üzerine ''Hayır, kesinlikle istemiyorum'' diye karşılık verdi. Komşuları, Baykal'ın yakaladığı kaplumbağa ve kurbağaları, geceleri bahçesinde yaktığı odun ateşinde pişirerek yediğini, bu duruma yıllardır şahitlik yaptıklarını aktardı.