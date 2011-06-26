Kaplıcaların üzerine kaya yağdı

T24 - Osmaniye’nin Düziçi İlçesi’nde restore edilip ihale edilen Düldül Dağı eteklerindeki Haruniye Kaplıcaları’nın üzerine aşırı yağışlar nedeniyle dev kaya parçaları düştü.





Kaplıcalar henüz açılmadığından olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Osmaniye Valiliği’nce restore edilerek modern bir görüntü kazandırılan Düziçi Haruniye Kaplıcaları’nın işletme hakkı, İl Özel İdaresi tarafından yapılan ihaleyle 9 yıllığına bir inşaat şirketine verildi.

524 yatak kapasiteli tesis hizmete açılacakken, yağışlardan toprak zemini yumuşayan Düldül Dağı eteğindeki kayalar, dün yuvarlanarak binaların üzerine düştü.

Dev kaya parçaları turistik tesisteki yaklaşık 15 prefabrik odaya hasar verdi.

Toprak kayması sırasında kaplıcanın yolu da kapandı. Kapanan yol yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açılırken sigortalı olan prefabrik yapıların tadilatı için çalışmalara başlandığı bildirildi.



