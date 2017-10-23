Kaplıca sularının deriye yararları uluslararası kongrelerde

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Biota Laboratuvarları, Rusya-Moskova, İsviçre-Cenevre ve Filipinler-Quezon City Manila kentinde gerçekleşen üç büyük kongrede, Türkiye’den katılan tek dermokozmetikçi olarak kaplıca sularının sedef, dermatit/ekzama gibi deriyi etkileyen pek çok hastalığın tedavisindeki yararlarını anlattı.

Biota Laboratuvarları Bilim Kurulu Başkanı ve AR-GE Merkezi Müdürü Prof. Murat Türkoğlu, \"İsviçre’nin Cenevre kentindeki 26. EADV kongresinde, ülkemizde değerli kaplıca sularının akne, sedef, dermatit/ekzama gibi deriyi etkileyen pek çok hastalık durumunda faydalı olabileceği konusuna, yaptığımız bilimsel çalışmayla açıklık getiren bir bildiriyle katıldık\" dedi.

Biota Laboratuvarları, İsviçre EADV kongresine, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Bölümü ile birlikte yaptıkları ortak bir bilimsel çalışmayla katıldı. Kongrede, elektronik poster olarak yayınlanan bildiride, etken maddesi kükürt ve metasilikat asidi olan mineralli suların, iltihabi süreçlerini yöneten hücre DNA’sındaki şifre üzerindeki etkilerine odaklandıklarını vurgulayan Prof. Türkoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

\"Bu bilimsel çalışmamız ile mineralli termal sulardan seçilmiş iki farklı suyun, insan deri hücresi kullanılan ve hücre kültürlerinde gen ifadesi bakımından enflamasyonu önleyen bir özellik taşıdığı, Türkiye’de ilk kez rapor edilmiş oldu. Bu bulguların önemi, ülkemizin değerli kaplıca sularının akne, sedef, ekzema gibi deriyi etkileyen pek çok hastalık durumunda faydalı olabileceği konusuna, bilimsel bir açıklama getirmesidir. Bu bilgiler ışığında termal mineralli sulardan kozmetik ürünler geliştirilmesi veya suların doğrudan dermatolojide kullanımı olabileceği sonucuna varıldı.\"

Prof. Murat Türkoğlu, Filipinler Estetik Tıp ve Yaşlanma Yönetimi Akademisi’nin Quezon City Manila’da gerçekleşen 5. yıllık toplantısında ise dünya bilim insanları ile \"Saç dökülmesinde anti-aging ürünlerde bitki ekstrelerinin rolü\" konulu araştırma sonuçlarını paylaştıklarını söyledi.

Bitki aktifleri arasında yer alan flavonoidlerin, dermal papilla üzerinde değişik farmakolojik etkileri bulunduğunu belirten Prof. Murat Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

\"Biota olarak Biocomplex B11 isimli ticari ekstremiz, çeşitli flavonoidler içermektedir. Bulgularımız, Biocomplex B11’de bulunan aktif maddelerin saç dökülmesini önlemede, minoksidil gibi ilaçlarla benzer bir yoldan etki ettiğini göstermiştir. Bu araştırmamızı, American Journal of Dermatology and Venereology adlı dergide de bu yıl yayınladık.\" (Fotoğraflı)